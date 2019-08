Avoir un chien, c'est bon pour le coeur !

Voilà qui va faire plaisir aux amoureux des animaux. Il a déjà été prouvé que passer du temps à caresser un chien ou un chat pouvait aider les anxieux à relâcher la pression. Aujourd’hui, selon une nouvelle étude à paraître dans l'édition de septembre de la revue Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, avoir un animal de compagnie pourrait présenter d’importants bénéfice pour la santé cardiovasculaire, surtout s’il s’agit d’un chien.

De janvier 2013 à décembre 2014, les chercheurs ont établi une base de donnés sur la santé et le profil socio-économique de personnes vivant dans à Brno, en République tchèque. Puis, cette année, ils se sont penchés sur 1 769 sujets sans antécédent de maladie cardiaque et les ont classés en fonction de leur indice de masse corporelle, de leur alimentation, de leur activité physique, de leur tabagisme, de leur pression sanguine, de leur glycémie et de leur cholestérol total.

Ils ont ensuite évalué les scores de santé cardiovasculaire de l’ensemble des propriétaires d’animaux de compagnie par rapport aux participants sans animaux. Puis, ils ont comparé ceux des propriétaires de chiens à ceux d’autres animaux de compagnie ainsi qu'à ceux qui ne possédaient pas de bêtes.

Les propriétaires de chiens plus actifs physiquement

Conclusion : "en général, les propriétaires d'animaux de compagnie étaient plus susceptibles de déclarer plus d'activité physique, une meilleure alimentation et une parfaite glycémie", note Andrea Maugeri, chercheuse au Centre international de recherche clinique de l'Hôpital universitaire Sainte-Anne de Brno et à l'Université de Catane à Catane, en Italie. Dans le détail, les plus grands avantages sur la santé cardiaque ont été observés chez ceux qui possédaient un chien, "indépendamment de leur âge, sexe et niveau d'éducation", précise-t-elle.

Ainsi, les gens pourraient adopter, sauver ou acheter un animal de compagnie dans l’espoir d’améliorer la santé cardiovasculaire, avance la chercheuse, qui encourage également les patients à faire plus d’exercice. Mais pour Francisco Lopez-Jimenez, président de la Division de cardiologie préventive de la Clinique Mayo à Rochester qui a participé à l’étude, les deux vont ensemble. En effet, avoir un chien incite les à personnes à sortir, à se déplacer et à jouer régulièrement, ce qui les rend donc plus actifs.

Une meilleure santé mentale et moins d’isolement

Cette étude, dont des évaluations de suivi sont prévues tous les cinq ans jusqu'en 2030, n’est pas la première à montrer les bénéfices d’avoir un chien pour la santé cardiaque. Dans le passé, des chercheurs avaient déjà montré que les propriétaires de chiens avaient une meilleure santé mentale et avaient tendance à être plus entourés. La dépression et l’isolement étant deux facteurs de risque de crise cardiaque, ils étaient ainsi plus épargnés.

Cela fait déjà plusieurs années que l’American Heart Association assure quant à elle que jouer avec son chien contribue à une meilleure santé cardiovasculaire. Par ailleurs, d’après elle, les propriétaires de chiens ayant souffert d’une crise cardiaque ont un meilleur taux de survie après l’événement.

Rappelons que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Selon l’OMS, en 2012, elles ont engendré 17,5 millions de décès. Quatre fois sur cinq, ces morts surviennent par crise cardiaque ou AVC.