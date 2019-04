La barbe des hommes contiendrait plus de bactéries que le pelage des chiens

Lors d'une étude portant sur les transmissions éventuelles de maladies entre le chien et l'homme, les chercheurs de la clinique Hirslanden, en Suisse, ont découvert que la barbe des hommes contenait plus de germes et de bactéries que le pelage canin. Un constat surprenant, publié sur le site de la National Library of Medicine (NCBI).

Les chercheurs ont d'abord prélevé des échantillons sur la barbe de 18 hommes âgés de 18 à 76 ans et dans le cou de 30 chiens de races différentes, pour comparer les quantités bactériennes. "Notre étude montre une charge bactérienne significativement plus élevée sur la barbe des hommes que dans la fourrure des chiens. La totalité des participants présentait une numération de colonies microbiennes élevée, alors que c'était le cas chez seulement 23 des 30 chiens : 7 présentaient en effet une numération de colonies microbiennes modérée".

Plus d'agents pathogènes chez l'Homme

Pire, des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire nocifs pour la santé, ont été retrouvés chez 7 des 18 hommes, mais seulement dans le pelage de 4 des 30 chiens. "Plus de microbes ont également été trouvés dans les cavités buccales humaines que dans les cavités buccales canines", ajoutent les auteurs. "Sur la base de ces résultats, les chiens peuvent être considérés comme propres par rapport aux hommes barbus", a conclu le Pr Gutzeit, auteur principal de l'étude.

Ces données ont fait réagir Keith Flett, fondateur du groupe britannique Beard Liberation Front : "Je pense qu'il est également possible de trouver toutes sortes de choses déplaisantes si l'on prélève des échantillons bactériologiques à partir des cheveux ou des mains. Je ne crois pas que les barbes en elles-mêmes ne soient pas hygiéniques. Il semble y avoir un flot constant d'histoires négatives à propos des barbes qui suggèrent que cela a plus rapport avec la pogonophobie qu'autre chose."