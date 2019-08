Rougeole : les cas ont triplé dans le monde depuis le début de l’année

Depuis 2006, jamais le nombre de cas de rougeole dans le monde n’avait été aussi spectaculaire. Alors qu’entre janvier et juillet 2018, 129 239 cas de cette maladie infectieuse ont été recensés, 364 808 ont été enregistrés cette année sur cette même période, s’alarme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Soit un triplement des cas.

Lors d’un point presse organisé mardi 13 août à Genève, l’institution rattachée aux Nations Unies a rappelé qu’il s’agit là des chiffres "les plus élevés" jamais enregistrés en l’espace de treize ans.

Une explosion des cas en Afrique et dans le Pacifique oriental

Ce sont dans les pays où la couverture vaccinale est la plus faible que le nombre de cas a explosé. C’est le cas de Madagascar, où, précise l’OMS, "le nombre de cas a cependant considérablement diminué au cours des derniers mois" à la suite des campagnes nationales de vaccination d'urgence contre la rougeole".

D’autres pays sont aujourd’hui en proie à une flambée des cas de rougeole : l’Angola, le Cameroun, le Tchad, le Kazakhstan, le Nigeria, les Philippines, le Soudan du Sud, le Soudan ou la Thaïlande. D’après l'OMS, le nombre de cas a été multiplié par 10 en Afrique, le Pacifique occidental a enregistré une hausse de 230% et la Méditerranée orientale de 50% par rapport à la même période l’an dernier. Toutefois, l'Asie du Sud-Est et la région des Amériques dans son ensemble ont chacune enregistré une diminution de 15% des cas.

Les pays occidentaux ne sont pas épargnés par l’explosion des cas de rougeole. Les États-Unis connaissent actuellement leur plus grand nombre de cas sur leur territoire depuis 25 ans. En Europe, les chiffres de la rougeole ont doublé, avec près de 90 000 cas signalés entre janvier et juillet 2018, contre 84 462 pour toute l’année 2018.

L’ampleur du mouvement "anti vax"

Comment expliquer cette recrudescence phénoménale d’une maladie pour laquelle il existe pourtant un vaccin ? Pour l’OMS, les facteurs sont multiples, mais un retient particulièrement son attention : l’ampleur prise par le mouvement "anti vax", qui accentue la défiance mondiale à l’égard des vaccins, notamment dans les pays occidentaux.

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse pour laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement curatif. L’OMS s’appuie sur de nombreux travaux scientifiques pour souligner que la maladie peut être prévenue par deux doses d’un vaccin "sûr et très efficace".

Et de rappeler que l’étude qui a semé le doute sur le vaccin en affirmant qu’il était susceptible de provoquer des troubles du spectre autistique chez les enfants a été falsifiée. Des documents médicaux confidentiels et des entretiens avec des témoins ont permis d'établir que son auteur Andrew Wakefield avait manipulé les données des patients, pour créer l'idée d'un lien entre le vaccin et l'autisme.

La défiance vis-à-vis du vaccin peut aussi avoir des motifs religieux : à New York, la rougeole a causé deux décès après qu’elle a été importée par des voyageurs non vaccinés originaires d’Israël.

Pour éviter toute complication liée à la maladie, l’OMS conseille à toute personne plus de 6 mois de se vacciner contre la rougeole au moins 15 jours avant de se rendre dans une région où elle circule. L’OMS estime que moins d’un cas sur dix est signalé dans le monde, ce qui signifie que l’ampleur de l’épidémie est bien plus importante que les statistiques officielles.