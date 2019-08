Se masturber pour trouver le sommeil : l’étonnant conseil d’une compagnie d’assurance

C’est le genre de recommandation qu’on ne s’attend pas à recevoir de la part de son assurance.

C’est pourtant celle qu’a fait Barmer, une des plus grandes sociétés d’assurance allemandes, à ses quelques 9,2 millions de clients : leur conseiller de s’adonner à la masturbation pour trouver le sommeil.

En s’adonnant au plaisir solitaire, "le sommeil vient tout seul", assure l’assureur dans une campagne lancée sur Facebook le 25 juillet, en promettant "des nuits vibrantes". Et d’illustrer son propos par une photo de main de femme tenant un vibromasseur sur des draps.

Une activité relaxante et déstressante

Interrogé par le magazine allemand Der Spiegel, le porte-parole de la société d’assurance a confirmé que Barmer était bien derrière cette campagne étonnante. Il y trouve même une justification : "Il y a encore des problèmes souvent dissimulés alors qu’ils touchent la plupart des gens."

Combattre le tabou entourant la masturbation : voici donc le conseil de la compagnie d’assurance, qui se base sur de très sérieuses études scientifiques pour étayer ses propos. En 2017, une étude menée auprès de 460 volontaires par un chercheur de l’Université Appleton, en Australie, avait en effet démontré que faire l’amour avant de dormir aidait à trouver le sommeil. Cela est d’autant plus vrai si l’un des partenaires est parvenu à avoir un orgasme.

En cause : la libération d’ocytocine et d’endorphine, deux hormones qui agissent comme un sédatif en aidant l’organisme à se relaxer, et donc influent sur le temps d’endormissement.

Si le post Facebook de Barmer a rencontré un grand succès, générant près de 6 000 commentaires, les clients de la société d’assurance ne doivent pas s’attendre à reçoivent une aide financière pour l’achat d’un sextoy. "Nous ne pouvons pas aider dans l'acquisition et la mise en œuvre. Nous sommes seulement là pour vous donner des conseils santé", a répondu avec humour l’assureur.