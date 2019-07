Les compléments alimentaires et régimes ne sont pas aussi efficaces qu’on le croit

Suivre un régime et prendre des compléments alimentaires sert-il réellement à quelque chose ? Peut-être pas, selon une étude menée par le chercheur Safi Khan de la West Virginia Universiy (Etats-Unis) et publiée dans la revue Annals of Internal Medicine. Ce dernier a analysé les résultats de 277 études randomisées, rassemblant plus d’un million de participants, pour comprendre comment les compléments alimentaires et les régimes influencent les taux de mortalité et la santé cardiovasculaire.

L’acide folique et l’oméga 3

"Nous avons lancé cette étude parce que des millions de personnes aux Etats-Unis et dans le monde consomment des suppléments alimentaires ou suivent certains modèles de régimes, mais il n’existait aucune preuve montrant que ces comportements avaient un effet sur la protection contre les maladies cardiaques," explique Safi Khan. Sur les 16 compléments alimentaires étudiés, seuls deux semblent être bénéfiques : l’acide folique et l’oméga 3, deux acides gras à longue chaîne. Le premier protègerait contre les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et le deuxième réduirait le risque d’attaques cardiaques et de maladies coronariennes.

L’étude s’est également penchée sur l’impact de ces compléments et régimes sur le taux de mortalité toutes causes confondues, le taux de mortalité cardiovasculaire, le risque d’attaque cardiaque, d’accident cardiovasculaire et de maladie cardiaque coronarienne.

Résultat : consommer du calcium et de la vitamine D en même temps peut s’avérer dangereux et augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Pourtant, prendre du calcium ou de la vitamine D séparément n’aurait aucun effet sur la santé. Ce qui est également le cas pour tous les autres suppléments analysés par l’étude, tels que les suppléments multivitaminés, le fer, l’acide folique, le béta-carotène et les antioxydants.

Des résultats plus ou moins solides

Concernant les régimes, manger moins de sel par exemple augmente le risque de mortalité toutes causes confondues chez les personnes ne souffrant pas d’hypertension artérielle, mais baisse cependant le risque de mort par maladie cardiaque chez les personnes atteintes d’hypertension artérielle. Le régime faible en sodium est le seul qui aurait un effet significatif.

Les sept autres régimes étudiés, comme manger moins ou adopter une alimentation se concentrant sur différents types de gras, n’avaient aucun effet sur la santé. Concernant celui d’un régime avec moins de sodium, il est supporté par la logique et par des données suffisantes émanant d’autres études. Mais les preuves sur lesquelles se basent les résultats concernant l’acide folique et l’oméga 3 sont moins robustes.

"Les études randomisées manquent de précision, explique Khan. Elles sont problématiques en termes de méthodologie, de populations ciblées et de construction. Les résultats doivent donc être pris avec des pincettes."