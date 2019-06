Fertilité : se coucher tôt améliore la qualité du sperme

Dormir est bon pour la santé, mais aussi pour la fertilité ! Des chercheurs de l’université Aarhus au Danemark montrent que dormir tôt et longtemps permet d’avoir un sperme de meilleure qualité. Leurs résultats ont été présentés lors du Congrès de la société européenne pour la reproduction humaine et l’embryologie (ESHRE) et rapportés par le média britannique The Independent.

Se coucher avant 22h30

Une centaine d’hommes se sont portés volontaires pour l’étude : la majorité d’entre eux avait un sperme de faible qualité, les autres un sperme de bonne qualité. Les chercheurs se sont intéressés à leurs habitudes de sommeil. Les hommes qui se couchent de bonne heure, avant 22h30, ont 4 fois plus de chances d’avoir un sperme de bonne qualité par rapport à ceux qui se couchent après 23h30. En comparaison à ceux qui vont dormir entre 22h30 et 23h30, les couche-tôt ont 2,75 fois plus de chances d’avoir un sperme de meilleure qualité.

Huit heures par nuit, une quantité de sommeil idéale

La durée de sommeil compte également pour la fertilité : ceux qui dorment moins de sept heures par nuit ont six fois plus de chances d’avoir un sperme de mauvaise qualité en comparaison aux autres. À l'inverse, dormir huit heures par nuit serait idéal pour améliorer la qualité du liquide séminal. Le lien entre sommeil et fertilité doit encore être étudié, mais les chercheurs ont déjà des hypothèses.

"Les raisons pourraient être psychologiques, souligne Jakob Ingerslev, auteur de cette étude. Les hommes qui ne dorment pas assez souffrent plus du stress et cela peut avoir un impact sur la fertilité". Le manque de sommeil n’est pas une fatalité. Certaines habitudes peuvent être modifiées pour faire de meilleures nuits. Les chercheurs recommandent de réfléchir aux causes d’un sommeil tardif : utilisation du smartphone, visionnage de séries en ligne, télévision dans la chambre, etc.