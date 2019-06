Voici comment différents types d'alcool peuvent altérer votre humeur

Le vin et la bière vous font vous sentir plus décontractés, tandis que les alcools plus forts augmentent le sentiment de confiance en soi et l’impression d’être sexy et attirant. Ce sont les résultats d’une étude publiés dans la revue BMJ dont le but était de comprendre quelles émotions sont liées aux différents types d’alcool consommé.

Agressivité, nervosité, tristesse

Sur près de 90.000 participants originaires du monde entier et interrogés sur une période de 12 mois, plus de la moitié associent la consommation de spiritueux (boissons alcoolisées obtenues après distillation comme la vodka, le rhum ou le whisky) à un regain d’énergie et de confiance en eux. Environ 42% d’entre eux rapportaient également que boire des alcools forts les faisait se sentir plus sexy.

Pour le vin rouge, les émotions rapportées s’apparentaient plutôt à de la décontraction pour environ 53% des participants, même si c’est aussi l’alcool qui fait ressentir une impression de fatigue (pour 60% des participants). Même effet positif pour la bière : presque la moitié dit se sentir détendu après en avoir consommé. Plus que le vin rouge et la bière, les spiritueux sont plus enclins à déclencher des effets négatifs sur le comportement tels que l’agressivité, la nervosité et la tristesse.

Les femmes et les jeunes plus sensibles aux effets de l’alcool

L’étude montre également que les femmes sont plus sensibles aux effets de l’alcool, qu’ils soient positifs ou négatifs, avec des réponses émotionnelles plus fortes. Cependant, les hommes sont plus sujets à des accès d’agressivité, en particulier pour les hommes qui boivent beaucoup.

Pour les 18-24 ans, la sensibilité aux effets de l’alcool est également plus forte, sauf pour les sentiments d’agressivité et de fatigue, qui sont égaux dans toutes les tranches d’âge observées. L’étude insiste cependant sur le danger que représente la consommation d’alcool pour la santé. Elle est responsable de 3.3 millions de décès par an dans le monde en 2014. Il existe également de nombreuses études sur l’impact négatif de la consommation d’alcool de certains individus sur leurs proches et les communautés dans lesquelles ils évoluent. Même consommé avec modération, l'alcool reste dangereux pour la santé.