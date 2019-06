Tuberculose : les experts recommandent deux tests spécifiques

Non, la tuberculose n’est pas encore relayée au rang des maladies moyenâgeuses. Cette maladie infectieuse reste dans le top 10 des pathologies les plus mortelles au monde. En 2017, on estimait que sur 10 millions de personnes touchées, 3,6 millions n'étaient pas prises en charge, notamment parce qu'elles n'auraient pas été diagnostiquées.

Deux tests de dépistage efficaces

Dans la revue scientifique Cochrane Review, des experts indiquent que deux tests seulement – le Xpert MTB/RIF et le Xpert Ultra - permettent un diagnostic rapide et simultané de la tuberculose, ainsi que de la résistance du patient à la rifampicine, un antibiotique largement utilisé dans le traitement de cette pathologie. Tous deux sont dans la liste des tests approuvés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Autre atout : ces tests seraient aussi accessibles aux échelons inférieurs du système de santé publique.

La sensitivité et la spécificité du test Xpert MTB/RIF, pour la détection de la tuberculose pulmonaire, sont respectivement de 85% et 98% et pour la détection de la résistance à la rifampicine, de 96% et 98%. En comparaison, dans la détection de la tuberculose pulmonaire, le test Xpert Ultra avait un meilleur niveau de sensitivité à 88% et un plus faible niveau de spécificité à 96%. Concernant la détection de la résistance à la rifampicine, le test Xpert Ultra a montré une sensitivité et une spécificité similaire à celle du test Xpert MTB/RIF.

Encore 1,6 million de personnes dans le monde meurent de la tuberculose

"De prochaines études devraient évaluer l’exactitude du diagnostic du test Xpert Ultra en comparaison à d’autres tests rapides de tuberculose et de résistance aux médicaments, notamment dans les groupes difficiles à diagnostiquer tels que les enfants, les personnes atteintes du VIH et les patients atteints de tuberculose extra-pulmonaire. Comprendre l’impact de Xpert Ultra sur la santé des patients est important", explique Davide Horne, auteur principal de l’étude et Professeur Associé à l’université de Washington à Seattle.

On guérit relativement facilement de la tuberculose lorsqu'elle diagnostiquée et traitée rapidement. Mais en 2017, environ 1.6 million de personnes en sont décédées, dont 300 000 atteintes du VIH.