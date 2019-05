Les mots croisés et le sudoku aideraient le cerveau à rester vif

Les amateurs de mots croisés et de sudoku peuvent se réjouir ! Les bienfaits de ces jeux sur notre santé viennent en effet d'être reconnus. Ces énigmes rendraient "notre cerveau plus vif", selon une récente étude menée par des chercheurs de l’Université d’Exeter et du King’s College de Londres.

Le cerveau devient plus rapide et plus précis

20 000 personnes âgées de plus de 50 ans se sont engagées à faire du sudoku et des mots croisés de façon régulière, puis à signaler leur fréquence aux scientifiques. Les participants ont également fait des tests de raisonnement et de mémoire.

Après analyse des résultats, il est apparu aux chercheurs que plus les participants s’engageaient régulièrement dans ces énigmes, mieux ils accomplissaient des tâches évaluant l’attention, le raisonnement et la mémoire. Mais là où les résultats sont les plus clairs, c'est dans les domaines de la vitesse et de la précision : ils sont "encore plus spectaculaires au niveau de la capacité à résoudre des problèmes", précise le Dre Anne Corbett, qui a dirigé les recherches.

Un rajeunissement du cerveau d'au moins 8 ans

Selon elle, les personnes qui pratiquent régulièrement ces activités ont des fonctions cérébrales équivalentes à celles d’une personne plus jeune de huit à dix ans qui n'en ferait pas. En effet, ces jeux ont un double avantage : ils permettent de travailler le langage et la logique, sans pour autant s'épuiser.

Néanmoins, la scientifique précise que ces activités ne peuvent retarder le risque de démence ou l’apparition de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. "Nous ne pouvons pas dire que jouer à ces énigmes réduit nécessairement le risque de démence plus tard dans la vie, mais cette étude confirme les découvertes précédentes qui indiquent qu'une utilisation régulière d'énigmes de mots et de chiffres aide notre cerveau à mieux fonctionner plus longtemps".