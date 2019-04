Le chanteur Daniel Lévi confie être atteint d'un cancer du côlon

Le chanteur Daniel Lévi a révélé qu’il se battait contre un cancer du côlon lors de l’émission Show De Luxe sur radio Voltage. "Je traverse une épreuve de la maladie. A un moment donné cet état a été très critique, plus rien ne marchait…" a-t-il expliqué. L’artiste raconte qu’il s’est fait diagnostiqué sur le tard, suite à "des signes qui étaient là une année avant, que je n’ai pas pris au sérieux, des crises, des épisodes intestinaux…".

En 2000, Daniel Lévi est révélé par la comédie musicale Les dix commandements, réalisée par Elie Chouraqui et Pascal Obispo. Il y incarne Moïse et interprète le titre L’Envie d’aimer, qui propulse le chanteur sur le devant de la scène. En avril 2017, après plus de dix ans d’absence, Daniel Lévi est de retour avec un nouvel album éponyme.

Infection généralisée

Le traitement qu’il a suivi a été très difficile à vivre : "la chimio était tellement efficace que finalement la tumeur n’a pas voulu se barrer sans accrocher le côlon et a fait une occlusion. Une occlusion on est obligé d’opérer en urgence mais sur un mec qui fait de la chimio c’est compliqué, il n’a pas les défenses…", confie encore le chanteur, victime d’une infection généralisée. "Je ne marchais plus, je ne mangeais plus, je ne pouvais plus respirer, j’étais tellement perfusé que mes muscles avaient fondu… (…) Tout est incroyable quand tout revient", conclut-il.

Chaque année en France, 43 000 nouveaux cas de cancer du côlon sont diagnostiqués. Les autorités sanitaires estiment que quatre hommes sur cent et trois femmes sur cent en développeront un au cours de leur vie avant l’âge de 75 ans. Il s'agit du deuxième cancer le plus meurtrier avec près de 17 500 décès par an, mais s'il est détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.

Dépistage à partir de 50 ans

Trois méthodes de dépistage du cancer colorectal sont recommandées à partir de 50 ans :



- L’analyse des selles, à faire chaque année.



- La sigmoïdoscopie, à faire tous les 5 ans.



- La coloscopie, à faire tous les 10 ans.

Premiers symptômes

Des changements dans les habitudes fécales (constipation ou diarrhée, par exemple), du sang dans les selles, des gaz intestinaux, des crampes ou des douleurs au ventre, la sensation que les intestins ne se vident jamais complètement ou d’avoir constamment envie de déféquer, une grande fatigue et une perte de poids inexpliquée peuvent être les premiers symptômes d’un cancer du côlon. Les ressentir doit amener à consulter un médecin au plus vite.