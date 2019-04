Comment maintenir son poids après un régime ?

Pourquoi tant de personnes ont-t-elles du mal à maintenir leur poids sur une longue période ? Voilà la difficile question à laquelle cette étude a tenté de répondre. En effet, une fois son poids "idéal" atteint grâce à un régime hypocalorique, le plus difficile reste de ne pas reprendre ses kilos en trop… et si le sport était la solution ? Une nouvelle étude du centre de santé et de bien-être Anschutz de l'Université du Colorado vient en effet de révéler que l'activité physique contribuait davantage à maintenir une perte de poids importante que le régime alimentaire.

Le sport, plus efficace que le régime hypocalorique

En effet, les résultats révèlent que les personnes qui souhaitent maintenir leur perte de poids devraient compter sur l'activité physique pour conserver leur équilibre énergétique (plutôt que sur une restriction chronique de l'apport alimentaire). Dans l’étude, on considère que la perte de poids est un succès si les participants ont réussi à maintenir un poids réduit de 13 kilos ou plus pendant plus d’un an. Pour mener l’étude, ils ont comparé la perte de poids de trois groupes de personnes : le premier était composé de personnes ayant perdu du poids et pratiquant une activité physique, le second de personnes avait un poids normal et suivait un régime normal, et le dernier est le groupe témoin en surpoids.

Contrôler le nombre de calories brûlés

Les chercheurs ont alors comparé le nombre de calories brûlées entre les 3 groupes : le nombre total de calories brûlées (et consommées) chaque jour par les personnes qui maintenaient un régime de perte de poids était significativement plus élevé (300 kcal/jour) par rapport à celui des individus dont le poids était normal, mais ne différait pas significativement de celui des individus en surpoids ou en obésité. Sur le total des calories brûlées, elle est significativement plus élevée (180 kcal/jour) chez les personnes qui maintiennent leur perte de poids par rapport à celle des individus de poids corporel normal et des individus en surpoids ou en obésité. Ceci est corroboré par le fait que le groupe des personnes qui maintiennent la perte de poids a également démontré des niveaux beaucoup plus élevés du nombre de pas par jour (12 000 pas par jour) par rapport aux participants ayant un poids corporel normal (9 000 pas par jour) et aux participants ayant un excès de poids / obésité (6 500 pas par jour).

"Nos résultats suggèrent que ce groupe de personnes qui maintiennent la perte de poids avec succès consomme un nombre de calories par jour équivalent à celui des individus en surpoids et obésité, mais semble éviter de reprendre du poids en compensant cela par un niveau d'activité physique élevé", a déclaré Victoria A. Catenacci, MD, médecin spécialiste de la gestion du poids et chercheur au campus médical CU Anschutz. Danielle Ostendorf, du centre de santé et de bien-être CU Anschutz, explique que "le fait de prouver que maintenir sa perte de poids est plus efficace avec une activité physique intense plutôt qu’en restreignant son apport en énergie est un pas en avant pour clarifier la relation entre l'exercice et le maintien de la perte de poids".