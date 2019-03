Un régime semi-liquide permet de perdre plus de poids

Selon une analyse contrôlée de grande ampleur, les substituts de repas liquides peuvent être un bon moyen de perdre du poids, s’ils ne remplacent qu’un ou deux repas par jour. Ils ont aidé les patients en surpoids et souffrant de diabète à perdre environ 5 kilos de plus en 6 mois que ceux suivant un régime alimentaire classique hypocalorique.

L’analyse, commandée par l’Association européenne pour l’étude du diabète, a comparé les résultats des patients suivant divers régimes après 24 semaines. Elle a également révélé que les substituts de repas liquides contribuaient à de meilleures réductions de la pression artérielle systolique. Cette étude a été publiée dans Diabetes Care, un journal de l’American Diabetes Association.

Remplacer 20% des repas par des substituts

Les patients suivis remplaçaient 20% de leur nourriture par des substituts de repas. De plus, les autres repas étaient également contrôlés pour s’assurer qu’ils soient équilibrés et pas trop caloriques, comme pour un régime normal. Ils devaient consommer "plus de fruits, de légumes et de noix afin d’obtenir un apport calorique quotidien ciblé" est-il expliqué dans l’étude.

Dans ce cadre, les substituts de repas liquides seraient donc un bon moyen de perdre du poids, mais aussi de parvenir ensuite "à une alimentation plus saine pour maintenir cette perte de poids", a déclaré le Dr Sievenpiper, l’un des chercheurs de l’étude. "Cette étude suggère qu'il existe un outil supplémentaire pour les patients diabétiques pour les aider à atteindre leurs objectifs de perte de poids", a déclaré le Dr John Sievenpiper, auteur principal, du St. Michael's Hospital à Toronto.

Bien choisir son substitut de repas liquide

Attention, on parle ici de régime semi-liquide par des substituts de repas, et non des jus de fruit ou autre smoothie. En effet, ces derniers sont beaucoup trop riches en sucre : les jus de fruits vendus en grande surface contiennent autant de sucres qu’un soda ! Il faudrait donc limiter sa consommation à un verre par jour maximum.

Il en est de même pour les smoothies, qui cachent en réalité beaucoup plus de sucre que de fruits… Les substituts de repas, eux, peuvent se présenter liquides ou en poudre, et sont destinés à remplacer totalement un repas. Ils ont l’avantage de fournir un apport alimentaire précis et constant, ce qui est relativement pratique pour contrôles les apports caloriques. Néanmoins, il faut bien choisir la marque qu’on achète : comparez-en plusieurs avant. Il est conseillé d'opter pour des substituts bios et sans sucres ajoutés, qui ne dépassent pas 300 calories chacun.