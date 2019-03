Perte de poids : des conseils personnalisés pour plus d'efficacité

Perdre du poids est un exercice difficile pour beaucoup, pourtant les conseils sont souvent les mêmes : avoir une meilleure hygiène de vie en mangeant mieux et en faisant du sport. D’après des chercheurs américains, si certains peinent à perdre du poids, c’est peut-être parce qu’ils obtiennent des conseils trop généraux et trop peu adaptés à leur cas particulier. Dans leur recherche, publiée dans le Journal of General Internal Medicine, ils montrent qu’une prise en charge plus personnalisée permet de perdre trois kilos de plus qu'avec un "régime" classique.

Une étude d'un an

134 participants en surpoids ont été recrutés pour cette étude. Pendant un an, ils ont suivi un programme de perte de poids et ont eu des rendez-vous réguliers avec des médecins ou des infirmiers. Pour une partie d’entre eux, ces rendez-vous étaient l’occasion de recevoir des conseils personnalisés et des encouragements. Pour les autres, il s’agissait de conseils généraux. Conclusion : recevoir des conseils adaptés a été plus bénéfique pour la perte de poids : la première partie du groupe a perdu en moyenne 3 kilos supplémentaires en comparaison aux autres participants. "Donner comme seuls conseils à quelqu’un de perdre du poids, d’améliorer son régime alimentaire ou d’avoir une activité physique n’a pas fonctionné", souligne Gary Bennett, co-auteur de l’étude.

Des médecins compatissants

En parallèle, les médecins ont demandé aux participants ce qu’ils avaient pensé des conseils reçus et du niveau d’empathie du soignant qu’ils ont rencontré. "C’est important que la personne qui leur donne des conseils se soucie d’eux et ait de la compassion face aux difficultés que la perte de poids peut représenter", précise Megan McVay, co-auteure de l’étude. Dans cette étude, les participants qui ont déclaré avoir été en lien avec un médecin emphatique ont perdus en moyenne trois kilos supplémentaire, en comparaison à ceux qui ont affirmé avoir eu affaire à un médecin insensible.

50 % de la population française est en surpoids

En France, près de la moitié de la population est en surpoids ou obèse. Les hommes seraient plus concernés que les femmes (53% contre 44%).