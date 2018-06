Sport : attention, il faut adapter sa consommation de sucre avant et après l’effort

Vous avez parfois un coup de mou après le sport ? Peut-être que vous n’avez pas consommé assez de sucre. Cet aliment est un véritable carburant pour l’organisme. Il est stocké dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène.

Des boissons énergisantes pour les efforts longs

Il existe deux types de sucre : les sucres rapides (sucre blanc) et les sucres lents (pâtes, blé, pommes de terre, etc). Seul le foie peut libérer le sucre dans le corps pour fournir de l’énergie aux muscles. Lorsqu’on fait du sport, les réserves en sucre s’épuisent donc rapidement. Pour ceux qui font des efforts d’endurance longs, qui durent entre 60 et 90 minutes, il est recommandé de consommer des boissons énergisantes enrichies en sucres (glucose, fructose et polymères dans l'idéal). La dose idéale est de 30 grammes par heure en deux ou trois prises. Si l’exercice physique dure plus de 90 minutes, il faut passer à 60 grammes par heure.

Des féculents après le sport

Après l’effort, il faut aussi des apports, quelle que soit l’heure de la séance. Dans les deux heures qui suivent, il faut consommer du sucre pour refaire ses réserves en glycogène musculaire. Ensuite, il faut consommer des féculents pour refaire le stock et éviter les fringales. Frédéric Matin, médecin du sport, explique dans Le Figaro, ce qui est nécessaire au sportif : "de l’eau, pour fixer l’énergie au niveau des muscles et du foie sous forme de glycogène, et de la vitamine C, avec deux à trois fruits par jour". En sport, la réussite passe aussi par l’assiette !