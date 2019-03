Maladie honteuse : ce qu'il faut savoir sur le psoriasis dont souffre Kim Kardashian

Hier dimanche 17 mars, la star de la téléréalité Kim Kardashian a partagé une nouvelle image sur son compte Instagram dévoilant les stigmate de la maladie de peau dont elle souffre : le psoriasis. Celle qui d’ordinaire n’apparaît en public qu’avec une peau extrêmement maquillée a cette fois publié une photo d’elle au naturel, intitulée "bonjour psoriasis". On peut y voir la femme de Kanye West au réveil, avec des marques rouges bien visibles au niveau de ses yeux, sur son front, son menton et ses joues. De précédents clichés ont aussi dévoilé les jambes de la célébrité, attaquées par la maladie de peau, diagnostiquée chez Kim Kardashian depuis 2011.

On ne sait pas guérir cette maladie

Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau d’évolution chronique, évoluant par poussées. Non contagieux, il est dû à un renouvellement accéléré de l’épiderme et sa survenue est déclenchée chez des sujets génétiquement prédisposés par différents facteurs environnementaux. Il se manifeste par des plaques rouges recouvertes de squames (petites pellicules de peau, NDLR). A l’heure actuelle, on ne sait pas guérir cette maladie, mais des traitements permettent d’en réduire les symptômes et d’améliorer la qualité de vie. En France, le psoriasis concerne 2% de la population, soit trois millions de malades.

Source de difficultés au sein de leur vie de couple

7 personnes atteintes de psoriasis sur 10 considèrent leur maladie comme gênante dans leur vie professionnelle et personnelle. Plus précisément, 30% déclarent avoir déjà s’être déjà senti découragé face à la maladie, et ce de manière répétée. Par ailleurs, près de 10% des personnes atteintes de psoriasis déclarent que la maladie est également source de difficultés au sein de leur vie de couple, et plus particulièrement concernant leur vie sexuelle(à hauteur de 15%).



La qualité du sommeilest également affectée pour un malade sur trois, puisqu’ils sont près de 34% à déclarer avoir des difficultés d’endormissement. Les maladies fréquemment associées à cette maladie dermatologique rajoutent aux difficultés. 17% des sondés déclarent avoir une maladie ostéo-articulaire associée, contre 8% des Français sans problèmes de peau. 15% des participants déclarent également souffrir de syndrome dépressif, contre 6,4% des Français sans problèmes de peau.

Un tiers des personnes atteintes de psoriasis ne sont pas du tout suivies

Et même si 9 patients sur 10 (92%) affirment que le diagnostic de psoriasis a été posé par un professionnel de santé, moins d’un Français sur deux atteint de psoriasis (45%) déclare être suivi par un dermatologue pour la prise en charge de sa maladie. Pire encore : plus d’un tiers des personnes atteintes de psoriasis ne sont pas du tout suivies médicalement.



Consciente de cette situation, l'association France Psoriasis a lancé‡ sa nouvelle campagne de sensibilisation "Noémie, 19 ans, n’en peut plus. Pourtant il existe des solutions" et met en exergue l’importance d’être guidé et soutenu de manière optimale afin de trouver les solutions adéquates pour mieux vivre au quotidien. "Rappelons également que selon le rapport global mondial de l’OMS sur le psoriasis, ce n’est pas la gravité de la maladie qui cause l’exclusion, c’est largement la manière dont la société y réagit", déclare la présidente Roberte Aubert.