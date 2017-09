Surface du corps touchée

Psoriasis : les formes sévères favorisent un décès précoce

Lorsque les plaques occupent plus de 10 % du corps, le risque de décès prématuré est doublé.

Ces plaques rouges et douloureuses transforment en enfer la vie des patients. Et réduisent aussi sa durée. Les personnes souffrant d’un psoriasis sévère sont deux fois plus exposées à un décès prématuré, révèle une étude de l’université de Pennsylvanie (Etats-Unis). Parus dans le Journal of Investigative Dermatology, ces travaux montrent un lien entre l’étendue des symptômes et la mortalité précoce.

Pour les biens de leurs recherches, les scientifiques ont rassemblé les dossiers médicaux de 87 000 personnes en bonne santé, et les ont comparés à ceux de 8 700 malades atteints de psoriasis. Des questionnaires ont ensuite été envoyés aux médecins généralistes suivant ces personnes. L’objectif : déterminer si le pourcentage de peau couverte par des plaques psoriasiques influence le pronostic.





Risque doublé

Les conclusions sont édifiantes. Plus le corps est touché par les lésions, plus le risque de mortalité prématurée est élevé pour le patient. Lorsque plus de 10 % de l’enveloppe cutanée, la probabilité de décès est presque doublée.

Ainsi, un décès supplémentaire est constaté pour chaque tranche de 390 patients atteints de psoriasis sévère, par rapport à ceux présentant des symptômes moins marqués. Et c’est bien la maladie qui est en cause. Cet écart persiste même après avoir pris en compte les pathologies – nombreuses – qui coexistent avec cette affection auto-immune.