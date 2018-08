Grossesse : quand reprendre une vie sexuelle après une césarienne ?

Chaque année en France, environ 20% des accouchements se font pas césarienne, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui a publié en octobre 2017 une enquête nationale périnatale. Ce taux a presque doublé en trente ans, passant de 10,9% en 1981 à 19,6% en 2010. Mais depuis huit ans, il s’est stabilisé. Avec quand même des disparités en fonction des départements français.

À l’origine, la césarienne est pratiquée uniquement en ultime recours, lorsque l’accouchement ne se passe pas comme prévu ou lorsqu’il y a un risque pour la mère et pour le bébé. Le chirurgien pratique une incision de la paroi utérine pour extraire le nouveau-né. Cette intervention, banalisée aujourd’hui, n’est pas sans risque. Comme pour toute intervention chirurgicale, le corps a besoin de temps pour s’en remettre. Et cela perturbe la vie sexuelle du couple. À partir de quand peut-on faire de nouveau l’amour après une césarienne ? La réponse est simple: il n’y a pas de règle.

Écoutez votre corps !

Après l’accouchement, certains médecins conseillent d’attendre six semaines avant d’avoir des rapports sexuels. Mais chaque femme se remet à son rythme d’une césarienne. Et inutile de rappeler qu’en matière de libido, l’état psychologique joue beaucoup. Certaines, trop chamboulées et fatiguée par l’arrivée de leur bébé n’auront aucune libido, et ce pendant plusieurs semaines. D’autres, au contraire, auront envie rapidement de reprendre leur vie sexuelle.

Pendant la cicatrisation de l’incision sur l’abdomen, il faut être vigilante afin d’éviter tout déchirement. Si certaines positions sexuelles vous font mal, optez pour d’autres ! Surveillez aussi les suites de couches: les saignements, qui peuvent durer plusieurs semaines, et les pertes glaireuses. Cela n’empêche pas d’avoir un rapport sexuel mais peut les retarder car c’est moins agréable pour certaines. Les changements suite à l’accouchement provoquent aussi une sécheresse vaginale. Pensez à utiliser du lubrifiant.

Se protéger pour éviter l’infection

En cas de rapport sexuel dans le premier mois qui suit l’accouchement, il faut bien penser à se protéger. Tout d’abord pour éviter une infection de l’utérus, car le col reste ouvert et la flore vaginale diminue. Elle protège donc moins contre les germes. Mais aussi, il est fortement déconseillé de retomber enceinte moins d’un an après l’accouchement. Il faut laisser à l’utérus le temps de cicatriser pour éviter des complications. Un moyen de contraception, comme la pilule, vous sera ainsi peut-être conseillé par votre gynécologue.