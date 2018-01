Risques

L’accouchement par césarienne expose à des risques à long terme

Des chercheurs américains ont étudié les avantages et les risques d’un accouchement par césarienne pour la mère et l’enfant. Si elle réduit les risques d’incontinence et de descente d’organes, la césarienne peut avoir de lourdes conséquences.

volare2004/epictura volare2004/epictura

Publié le 25.01.2018 à 08h10 A A Mots-clés : césarienne risque