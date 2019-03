Les bébés américains passent plus de 3 heures par jour devant les écrans

Aux Etats-Unis, télévision, tablettes et smartphones font de plus en plus de ravages chez les tout-petits. Le temps moyen quotidien passé devant un écran pour les enfants de 0 à 2 ans était de 1,32 heure en 1997, comparativement à 3,05 heures en 2014, selon une nouvelle étude du JAMA Pediatrics.

Pourtant, chez les bébés, une surconsommation des écrans a déjà été associée à une augmentation de l'IMC, à un sommeil de mauvaise qualité, à des retards cognitifs, linguistiques, sociaux, émotionnels, une diminution de l'interaction parent-enfant et un mauvais fonctionnement familial global.

La majeure partie de ce temps a été consacrée à la télévision

Ces nouvelles données ont été recueillies grâce aux parents, qui ont consigné les moments où leur enfant était devant un écran, ou du moins quand il était dans la même pièce. "La majeure partie de ce temps (2,62 heures) a été consacrée à la télévision, tandis que 0,37 heure a été consacrée aux appareils mobiles", notent les auteurs.

En moyenne, les enfants américains de 3 à 5 ans passent 2,14 heures à la télévision et 0,42 heure sur les appareils mobiles. "En 2014, le temps consacré à la télévision représentait 86% et 78% du temps total passé à l'écran pour les groupes d'âge de 0 à 2 ans et de 3 à 5 ans, respectivement", peut-on lire.

Un enfant sur deux commence à regarder la télévision avant 18 mois

En France, un enfant sur deux commence à regarder la télévision avant 18 mois, selon les résultats préliminaires d'une récente étude menée par l'Inserm et l'Ined sur le sujet. Deux enfants sur trois âgés de 2 ans regardent la télé tous les jours, et la situation empire à mesure que le niveau d’étude des parents baisse. 4 enfants sur cinq sont quotidiennement devant la télé dans les familles avec un niveau d'études inférieur au bac.

"L'Inserm, l'Ined et la direction générale de la santé travaillent à faire évoluer les recommandations des autorités sur le sujet, qui restent floues. Ce que l'on observe pour l'instant, c'est que ce temps passé devant la télé se fait au détriment d'autres activités et de temps de socialisation importants pour le développement de l'enfant", souligne sur France Info Jonathan Bernard, épidémiologiste à l'Inserm et auteur de l’étude.

La ministre de la Santé déconseille les écrans aux enfants de moins de trois ans

Concernant les autres écrans, une majorité d’enfants n’utilise pas de tablette ou de smartphone à 2 ans, mais 20 à 30% les regardent au moins chaque semaine, particulièrement dans les familles nombreuses. Les enfants qui ont au moins deux frères ou sœurs ont tendance à jouer moins aux jeux vidéo, mais à utiliser plus souvent des smartphones.

"Afin de prévenir de graves retards du développement chez les bébés et les jeunes enfants, nous demandons que des campagnes nationales issues des observations et des recommandations des professionnels du terrain […] soient menées en France et diffusées dans tous les lieux de la petite enfance", appelait déjà l’année dernière dans une tribune au Monde 31 professionnels de l’enfance. Dans tous les cas, la ministre de la Santé Agnès Buzyn déconseille formellement les écrans aux enfants de moins de trois ans.