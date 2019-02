L’ANSM déconseille le Smecta avant 2 ans à cause de potentielles traces de plomb

Pas de Smecta pour soigner la diarrhée des enfants de moins de 2 ans. Dans un communiqué daté de ce jeudi 28 février, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) déconseille "par mesure de précaution" de donner aux tout-petits des médicaments à base d’argile pour traiter la diarrhée aiguë, et ce "même si le traitement est de courte durée".

D’infimes quantités de plomb dans les médicaments à base d’argile

En cause, selon l’agence sanitaire : la possible présence d’infimes quantités de plomb dans ces médicaments. "Les argiles obtenues par extraction du sol, peuvent contenir de faibles quantités de métaux lourds présents naturellement dans l’environnement, tel que le plomb", écrit ainsi l’ANSM.

En conséquence, et même si "elle n’a pas connaissance de cas de saturnisme (intoxication au plomb) chez les patients adultes ou enfants", l’ANSM recommande "de ne plus administrer du Smecta ou son générique Diosmectite Mylan aux enfants de moins de 2 ans". Elle précise aussi que l’utilisation de ces deux médicaments n’est pas non plus recommandée chez la femme enceinte ou allaitante.

Ces restrictions sur l’utilisation des médicaments à base d’argile font suite à de nouvelles directives internationales sur les seuils de métaux lourds acceptables dans les médicaments. L’ANSM explique avoir demandé aux laboratoires les commercialisant de "s’assurer de l’absence de risque de passage de plomb dans le sang chez les patients traités, et plus particulièrement chez les enfants". Une étude clinique a été fournie par les laboratoires IPSEN : si ces résultats indiquent qu’il n’existe pas de risque de passage de plomb dans le sang chez les adultes traités par Smecta, "ce risque ne peut être exclu pour les enfants de moins de 2 ans".

L’ANSM précise par ailleurs que les médicaments à base d’argile autres que Smecta, son générique et Smectalia sont réservés à l’adulte.

La gastroentérite de l’enfant : symptômes et traitement

Maladie inflammatoire aiguë de l’intestin, la gastroentérite de l’enfant se manifeste par des nausées, des vomissements, des douleurs de type crampes abdominales et la diarrhée. Pouvant être d’origine virale (à rotavirus, principalement), bactérienne, parasitaire ou faisant suite à la prise d’antibiotiques, la "gastro" est à surveiller chez l’enfant en raison d’une possible déshydratation suite à la perte de fluides. Le risque est particulièrement fréquent chez les nourrissons ou les enfants qui souffrent d’une maladie chronique.

L’ANSM rappelle que la prise en charge de la diarrhée aiguë repose avant tout sur des mesures hygiéno-diététiques. Si les symptômes persistent chez le nourrisson et l'enfant de moins de 2 ans, le traitement de référence est l'administration de soluté de réhydratation orale (SRO). Les SRO sont des sachets de poudre à verser dans un biberon d’eau, disponibles en pharmacie sans ordonnance.

Chez l’enfant de 2 ans et plus, il faut veiller à ce qu’il boive régulièrement et plus que d’habitude des boissons contenant du sucre et du sel (eau sucrée, bouillons de légumes ou solutés de réhydratation) pour compenser les pertes en eau et en sel liées à la diarrhée. Il est nécessaire ensuite de lui donner des repas plus petits, mais plus fréquents, composés d'aliments salés, riches en sucres et sans résidus qui ont un effet anti-diarrhéique comme du riz, des pâtes, des carottes cuites, de la compote. À l'exception des bananes, il vaut mieux éviter les fruits et les légumes crus.