Les boissons light, fumer altère la vue et 18 maires dénoncent les inégalités de santé

Les boissons light favorisent le risque d'AVC

De toutes les boissons, l’eau est la seule à boire sans modération. Chez les femmes ménopausées, la consommation de boissons light vient par exemple d’être associée par des chercheurs à une augmentation du risque d'AVC. On parle ici de liquides comprenant des édulcorants chimiques. Comparativement aux femmes qui buvaient des boissons light moins d'une fois par semaine, celles qui consommaient deux boissons allégées en sucre ou plus par jour étaient 23% plus susceptibles d'avoir un AVC, 29% plus à même de développer une maladie cardiaque et avaient 16% plus de risques de mourir (toutes causes confondues). On vous en dit plus dans notre article.

Fumer altère la vision

Certains dangers du tabac seraient encore méconnus… A l’image de ses conséquences sur la vue. Le tabagisme dégraderait en effet la capacité des fumeurs à bien discerner les couleurs et les formes. Les effets des substances toxiques présentes dans la fumée de cigarette sur le système vasculaire pourraient en être à l’origine. Plus d'informations ici.

18 maires unis contre les inégalités de santé

"Les inégalités de santé ne sont pas une fatalité." C’est le titre d’une tribune signée dans le JDD par 18 maires de grandes villes, parmi lesquels Anne Hidalgo à Paris, Jean-Claude Gaudin à Marseille ou l'ex-maire de Bordeaux Alain Juppé. "La France fait partie des pays où les inégalités sociales de mortalité et de santé sont les plus élevées en Europe occidentale, et la tendance n'est pas à la baisse. Le constat dressé ces dernières années par les instances de l'État est en complète incohérence avec la devise d'égalité de notre République", déplorent les élus. Pour en savoir plus, cliquez ici.