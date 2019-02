Tabac : fumer réduit la capacité à percevoir les formes et les couleurs

Certains dangers du tabac seraient encore méconnus… A l’image de ses conséquences sur la vue. Des chercheurs de l’université américaine de Rutgers montrent que fumer un paquet par jour réduit progressivement la capacité à percevoir les couleurs et les formes.

Une étude menée avec 134 volontaires

L’étude, dont les résultats sont publiés dans Psychiatry Research, est basée sur la participation de 134 volontaires : 71 non-fumeurs et 63 fumeurs, consommant un paquet par jour en moyenne. Pendant la recherche, ils devaient regarder un moniteur à tube cathodique situé à 1,50 mètres d’eux, qui stimulait leur vision. Pendant ce temps, les chercheurs ont analysé leur vision. Ils se sont intéressés particulièrement à leur capacité à distinguer les couleurs et les niveaux de contraste.

Les scientifiques ont constaté que les fumeurs ont plus de difficultés à percevoir les contrastes et les couleurs en comparaison aux non-fumeurs. Leur perception des axes de couleurs rouge-vert et bleu-jaune est également altérée. A terme, les produits toxiques présents dans la fumée de cigarette pourraient provoquer une perte totale de la vision des couleurs chez les fumeurs.

Les conséquences du tabac sur le cerveau et le système vasculaire

D’après Steven Silverstein, l’un des co-auteurs, cette dégradation de la vision pourrait être liée aux effets négatifs du tabac sur le système vasculaire : les vaisseaux sanguins et les neurones présents dans la rétine seraient abîmés, provoquant des dommages sur la vision. L'autre hypothèse est liée au cerveau : la cigarette est connue pour abîmer l'une des zones cérébrales responsables de la vue. Ce n'est pas la première fois que les liens entre tabac et troubles de la vision sont étudiés : une étude précédente constatait déjà une multiplication par deux du risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) chez les fumeurs.