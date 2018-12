Accouchement : le risque de maladie cardiaque et d’AVC augmente de 14%

L’année dernière, 767 000 bébés sont nés en France. Pendant la grossesse, les femmes doivent surveiller leur alimentation, arrêter de fumer ou boire de l’alcool pour la santé de leur enfant. Une nouvelle étude démontre une fois de plus en quoi le mode de vie de la mère est important, mais cette-fois ci, pour elle-même. En effet, l’accouchement augmenterait les risques de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Les résultats de la recherche sont publiés dans le European Journal of Préventive Cardiology, une revue de la Société européenne de cardiologie.

Un risque accru de 14%



Pendant la grossesse, le coeur travaille plus fort. Et cela, pour répondre aux besoins de la mère et du bébé. Pour voir si cela est dangereux pour la santé de la maman, les chercheurs ont compilé des données du monde entier. En tout, dix études et plus de trois millions de participantes. Parmi elles, 150 000 ont développé une maladie cardiaque ou fait un AVC. Les femmes qui avaient accouché avaient 14% plus de risques que celles qui n’avaient jamais accouché. L’indice de masse corporelle (IMC), le taux de diabète, la consommation de tabac et le niveau de revenu sont des facteurs de risques connus des maladies cardiaques et des AVC. Mais selon les chercheurs, la naissance elle-même est associée à un risque élevé de 4% de développer ces maladies.

Surveiller son poids

"La grossesse peut entraîner une inflammation du corps et une accumulation de graisse autour de l’abdomen, dans le sang et dans les artères. Ces changements pourraient avoir des effets permanents sur le système cardiovasculaire, entrainant un risque accru pour la vie", explique le Dr Dongming Wang, auteur de l’étude. Les mécanismes qui mènent aux maladies cardiaques et aux AVC sont complexes.

Toutefois, il est conseillé aux femmes de surveiller leur mode de vie pendant la grossesse, mais aussi après. "La grossesse est un bon moment pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes de vie", constate le Dr Wang. Il poursuit : "Alors arrêtez de fumer, faites de l’exercice régulièrement, mangez des aliments sains et gardez le contrôle de votre gain de poids. Conservez ces habitudes après la grossesse, faites plus d’exercice pour réduire le tissu adipeux et surveillez la teneur en matières grasses de votre alimentation pour maintenir les lipides dans le sang."