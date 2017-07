Greffée à 23 ans

Une greffée du cœur décède après son accouchement

Cette jeune femme qui avait survécu à une greffe du cœur est décédée quelques heures après avoir mis au monde sa première fille.

Elle aura eu à peine le temps de prendre sa fille dans ses bras. Une Américaine de 31 ans est décédée des suites de complications huit heures après avoir donné la vie à Eilee Kate.



Après avoir accouché aux alentours de 2h40 du matin, « Megan a tenu [sa fille], nourrie et lui a fait faire son rot. Nathan m'a dit qu'ils n'avaient pas réussi à dormir car ils étaient trop excités. Ils ont parlé toute la nuit et le matin », raconte un ami du couple. Ils ont eu le temps de prendre une photo et de la partager sur Instagram.





Happy Birthday Eilee Kate Johnson. Megan was/is a professional and feels great. Her heart worked perfectly the whole time and Eilee introduced herself quickly and smooth. I am a rich man!!! Une publication partagée par Nathan Johnson (@iamnathanjohnson) le 27 Juin 2017 à 3h56 PDT





En milieu de matinée, Megan « a commencé à avoir des problèmes ». Elle devait décéder quelques heures plus tard.



À l'âge de 15 ans, cette jeune femme, originaire du Missouri, avait contracté un virus ayant entraîné une myocardite, une inflammation cardiaque potentiellement mortelle. Elle avait donc bénéficié d'une transplantation cardiaque à l'âge de 23 ans. Une expérience qu'elle avait partagée dans un livre intitulé « Megan's Heart » (Le Cœur de Megan). Un an après son opération, elle avait épousé son mari et avait déménagé à Nashville. Eilee Kate était leur premier enfant.

Une cagnotte mise en place

Son mari, musicien, « est dévasté », a fait savoir Josh Wilson, un ami du couple. Ce dernier a mis en place une cagnotte sur le site GoFundMe pour venir en aide au jeune homme et à son nouveau-né.



Près de 392 000 dollars avaient déjà été récoltés en 3 jours au moment où nous écrivons ces lignes. L'argent servira à aider le jeune papa à payer denrées alimentaires, factures, garderie et l'université d'Eilee Kate.