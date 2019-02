Quelle est la signification des fantasmes sexuels ?

Les fantasmes sexuels sont très utiles dans la libido, le plaisir, l'érotisme des relations et l'épanouissement sexuel en général. Souvent caricaturales, les fantasmes stimulent le désir et aident à supporter l'attente ou une situation difficile.

Les fantasmes de soumission

Plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, les fantasmes d'acte de soumission (être attachée, recevoir des fessées ou être fouettée) seraient en lien avec le fondement culturel de la sexualité féminine.

Même si les femmes ne sont plus éduquées pour obéir à un homme dominant, ce fantasme sexuel continue de stimuler les deux partenaires grâce à une jouissance couplée à la relation de domination/soumission.

Les fantasmes de rapports extra-conjugaux

Fantasmer sur un plan à trois ou une relation extra-conjugale concernerait plus souvent la gente masculine. Psychologiquement, ce fantasme répond à un idéal de séduction qui permet de booster son ego et de se rassurer sur ses capacités.

Pour l'homme, le ménage à trois avec deux femmes renvoie même à un besoin de procréation décuplé.

Les fantasmes concernant les lieux

Avoir des rapports sexuels dans des lieux inhabituels ou insolites (au travail, dans les toilettes publiques, dans une cabine d'essayage...) ou dans un lieu romantique (plage déserte...) est un fantasme qui concerne aussi bien les hommes que les femmes.

S'imaginer imposer son intimité au grand jour, permet de cacher un manque d'estime de soi ou une grande timidité. C'est le goût de la provocation et de la transgression qui permet alors de stimuler les deux partenaires dans un scénario érotique commun.

En savoir plus : Christian C Joyal, Amélie Cossette, Vanessa Lapierre. ”What exactly is an unusual sexual fantasy”,Journal of Sexual Medicine, 31 octobre 2014.