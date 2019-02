Autisme : un traitement précoce améliore nettement le langage et les fonctions cognitives

Le modèle Early Start Denver (ESDM) est devenu une méthode de référence, utilisée aux États-Unis et dans le monde entier, pour corriger les troubles de l’autisme. Mais jusqu'à présent, l'ESDM n'avait pas été testé en dehors d’un seul centre et la méthode n’avait pas été restée dans un essai contrôlé impliquant plusieurs sites et comparant l'approche à des interventions classique sur l'autisme.

L'étude, publiée aujourd'hui dans le Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, démontre qu’il est possible d’appliquer la méthode ESDM en vie réelle et d’obtenir un bénéfice significatif sur le langage et les fonctions cognitives à condition de les appliquer dès l’âge de 18 mois.

Une reproduction des résultats antérieurs

La nouvelle étude révèle que les enfants bénéficiant d’une méthode ESDM intensive, 15 heures en moyenne par semaine, ont des gains linguistiques beaucoup plus importants que les enfants participant aux interventions classique en communauté, et cela est vrai à la fois chez les enfants qui ont des retards importants et à la fois chez ceux dont le retard est moins important.

En plus de valider l'efficacité de l'ESDM pour le développement du langage, l'étude révèle également que les enfants bénéficiant des techniques classiques en milieu communautaire ont des gains importants dans plusieurs domaines si ils sont appliqués dès l’âge de 18 mois.

Le traitement précoce de l'autisme est une nouvelle idée

La différence entre l’ESDM et les interventions comportementales plus traditionnelles utilisées chez les enfants autistes est qu’elle combine des approches développementales et comportementales et qu’elle s’effectue au quotidien. L’ESDM est construite sur des interactions instantanées que les jeunes enfants ont généralement avec d’autres personnes, en particulier leurs parents, et utilise les intérêts et les activités préférées des enfants pour assurer des interactions sociales intéressantes et amusantes.

« Contrairement aux autres approches populaires au moment du lancement du modèle de Denver, nous avons utilisé un environnement typique des enfants d'âge préscolaire et mis l'accent sur les possibilités d'apprentissage offertes par les interactions sociales entre enfants et adultes pour accélérer le développement des enfants », a déclaré le Professeur Dally Rogers, du MIND Institute à Denver.

Une étude qui valide la technique dans plusieurs centres

L’étude a inclut 118 enfants autistes, âgés de 14 mois à deux ans, qui ont été tirés au sort entre, soit des interventions de type ESDM, soit des interventions classiques communautaires, pendant 27 mois. Les enfants assignés à l’intervention de type ESDM ont bénéficié d'un accompagnement hebdomadaire de trois mois suivi d'un traitement individuel d'une durée de 24 mois, environ 15 heures par semaine, dispensés par des assistants de thérapie supervisés dans des foyers ou des structures de garde. Les parents recevaient un coaching quatre heures par mois d'un thérapeute certifié ESDM. En milieu communautaire, les heures de traitement variaient selon les sites.

Les chercheurs ont montré que sur deux des trois sites, les enfants bénéficiant de l’ESDM étaient nettement plus performants que les enfants participant aux interventions classiques communautaires, même si le gain de langage sur le troisième site (qui était important) ne différait pas significativement entre les deux modalités. Lorsque les résultats des trois sites ont été regroupés, il y avait un avantage significatif pour les enfants du groupe ESDM.

Importance de l’intervention précoce sur le langage

« Le langage est la passerelle vers l'apprentissage », a déclaré Sally Rogers. « Le langage est la porte qui ouvre la communication sociale, l'éducation et les interactions avec les gens de votre communauté. C’est comme ça que vous partagez avec les gens. C’est le principal vecteur d’interaction sociale une fois que vous avez passé l’enfance ».

L'étude a également révélé, qu'en termes de cognition et d'aptitudes sociales, les groupes de traitement ESDM et de traitement en communauté ont réalisé des gains importants quand ils sont délivrés précocement. L’enjeu est donc d’aider les familles à bénéficier très tôt de ces techniques pour de jeunes enfants atteints d'autisme.

Un changement des pratiques

L'idée est donc que les enfants autistes qui reçoivent un traitement précoce de qualité puissent obtenir autant de gain de langage et de développement cognitif que dans cette étude sur plusieurs centres. « Ces résultats devraient susciter beaucoup d'espoir pour les familles » a déclaré Sally Rogers.

En 2012, le magazine TIME a classé l'ESDM parmi les 10 percées médicales majeures, car ses travaux ont démontré que la fonction cérébrale chez les jeunes enfants autistes, beaucoup plus plastique qu’on ne le pense, peut se normaliser de manière durable et profonde avec une intervention précoce efficace.