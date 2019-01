Voici le régime alimentaire parfait pour notre santé et celle de la planète

D’ici 2050, nous serons 10 milliards d'êtres humains, et autant de bouches à nourrir. Pour faire face à ce problème, des spécialistes expliquent dans un rapport coréalisé par la revue médicale The Lancet et l'ONG Fondation EAT quel serait, selon eux, le régime alimentaire idéal pour l’homme et la planète. "L'alimentation est le levier le plus puissant pour optimiser la santé humaine et la durabilité environnementale sur Terre", mais elle "menace aujourd'hui à la fois les hommes et la planète", peut-on lire en préambule.

14 grammes de viande rouge

L’idée est ici d’augmenter la consommation de fruits et de légumes tout en diminuant en priorité la viande rouge et le sucre industriel. En moyenne, il faudrait manger chaque jour : 300 grammes de légumes, 200 grammes de fruits, 200 grammes de graines entières (riz, blé, maïs, etc.), 250 grammes de lait entier (ou équivalent, comme le fromage) et 14 grammes de viande rouge. Pour compenser la diminution drastique de viande rouge, les protéines pourraient être issues de la consommation de volaille (29 g), de poisson (28 g), d'oeufs (13 g) et de noix en tout genre (de pécan, du brésil…) (50 g).

Il est également recommandé de mettre l’accent sur les légumineuses (haricots, pois cassés, lentilles…) et d’éviter les aliments hautement transformés. "Cela ne signifie pas que la population mondiale devrait manger exactement le même ensemble d'aliments", précisent les spécialistes, qui suggèrent des adaptations locales selon la culture, la géographie et la démographie.

Eviter autour de "11 millions de décès prématurés par an"

Un tel régime permettrait d'éviter autour de 11 millions de décès prématurés par an dans le monde. "Les régimes alimentaires malsains présentent aujourd'hui un plus grand risque de mortalité que les rapports sexuels non protégés, l'alcool, la drogue et le tabac combinés", rappellent les auteurs du rapport, qui a mobilisé 37 experts de 16 pays pendant trois ans. "La production alimentaire mondiale menace la stabilité climatique et la résilience des écosystèmes et constitue le principal facteur de dégradation de l'environnement et de transgression des frontières planétaires", ajoutent-ils.



Notons pour finir que ces recommandations se rapprochent du régime méditerranéen, classé tout récemment et pour la deuxième fois consécutive comme le meilleur régime alimentaire à suivre par le U.S. News & World Report. Le régime méditerranéen, qui se base sur la consommation de fruits et de légumes de saison, de poissons et d’une cuisine à l’huile d’olive permet ainsi de perdre du poids sans souffrir de carences alimentaires (les viandes et les produits laitiers y sont peu consommés). Il a d'autres avantages pour la santé, réduisant notamment le risque d’ostéoporose, de maladie cardiovasculaire, de diabète, de maladie de Parkinson, d'Alzheimer et de cancer. Combiné à une activité physique régulière, il optimise toutes les chances de vivre longtemps et en bonne forme.