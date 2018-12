On sait enfin pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes

Selon les dernières données de l’Institut national d’études démographiques (Ined), l’espérance de vie en France est de 79 ans pour les hommes, et de 85 ans pour les femmes. Une différence que l’on explique parfois par le mode de vie: l’alimentation, la consommation d’alcool ou alors de tabac. Pourtant, cette tendance est aussi la même chez les animaux. Des chercheurs de l’Université de Californie, à San Francisco (Etats-Unis), ont tenté de savoir s’il y avait une explication scientifique. Leur étude, publiée dans la revue Aging Cells, explique que la réponse se trouve dans nos chromosomes.

Il vaut mieux avoir des chromosomes XX

Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont modifié génétiquement des souris, divisées en quatre groupes. Dans le premier, elles avaient des chromosomes XX, les chromosomes féminins, avec des ovaires développés. Dans le second, elles avaient des chromosomes XY, les chromosomes masculins, et des testicules. Enfin dans les deux derniers groupes, les rongeurs avaient soit des chromosomes XX et des testicules, soit des chromosomes XY et des ovaires.

Dans les chromosomes Y se trouve un gène qui détermine les traits masculins. Il s’agit du gène "SRY". C’est en déplaçant ce gène qu’ils sont parvenus à faire pousser des testicules sur des souris ayant pourtant des chromosomes XX. Ils ont ainsi constaté que toutes les souris avec des chromosomes XX avaient tendance à vivre plus longtemps que les autres, qu’elles aient des ovaires ou des testicules.

Les hormones jouent un rôle

Cependant, l’espérance de vie était vraiment plus longue lorsque les souris avaient des chromosomes XX et des ovaires, comme les femmes. "Cela suggère que les hormones produites par les ovaires augmentent la durée de vie des souris ayant deux chromosomes X, soit en influençant le développement de la souris, soit en activant certaines voies biologiques au cours de sa vie", explique le Dr Dena Dubal, auteure principale de l’étude.

Reste à savoir maintenant en quoi avoir deux chromosomes X augmente l’espérance de vie. Quel rôle joue ce second chromosome ? Précédemment, d’autres études ont montré que chez les femmes, il y a dans chaque cellule un chromosome X qui est désactivé de manière aléatoire. Ainsi, si le chromosome actif est endommagé, l’autre peut se réactiver et prendre le relais. Les femmes semblent donc être les gagnantes de ce hasard génétique.