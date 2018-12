Un simple test d'endurance pour mesurer votre espérance de vie

Un test d'endurance pour calculer son espérance de vie. Voici ce que proposent des chercheurs espagnols de l'Université Coruña, en Galice (Espagne). Les médecins ont présenté leurs travaux lors de la conférence Euro-Echo Imaging qui s'est tenue du 5 au 8 décembre à Milan, en Italie.

L'équipe du Dr Jesús Peteiro, auteur principal de l'étude, a analysé le niveau de performance physique de 12 615 participants atteints d'une coronaropathie diagnostiquée ou suspectée. Cette maladie qui touche les artères coronaires reste la pathologie cardiaque la plus répandue.

Les participants ont subi une échocardiographie sur tapis roulant, au cours de laquelle on leur a demandé de marcher ou de courir, en augmentant graduellement l'intensité, jusqu'à épuisement. Tout au long de l'exercice, l'échocardiogramme a diffusé des images des mouvements et de la forme du cœur pour vérifier son fonctionnement.

3 fois plus de décès chez les patients à faible endurance

Au terme de l'expérience, les médecins, qui ont suivi les patients pendant plus de 4 ans et demi, ont constaté 1 253 décès cardiovasculaires, dont 670 décès par cancer et 650 décès dus à d'autres causes.

Le taux de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires et aux autres causes du décès en dehors du cancer était presque trois fois plus élevé chez les participants dont la capacité fonctionnelle était faible.

Le nombre de décès dus au cancer a presque doublé chez les participants qui présentaient une piètre performance physique.

Pouvez-vous monter 4 étages sans vous arrêter ?

"Nos résultats fournissent des preuves supplémentaires des bienfaits de l'exercice et de la bonne forme physique sur la santé et la longévité. En plus de réduire le poids corporel, l'activité physique a des effets positifs sur la tension artérielle et les lipides, réduit l'inflammation et améliore la réponse immunitaire de l'organisme aux tumeurs", soulignent les scientifiques.

Le Dr Peteiro précise toutefois qu'il existe des moyens "beaucoup moins coûteux" que de subir une échocardiographie pour les personnes en bonne santé qui souhaiteraient vérifier leur niveau de forme physique.

"Si vous pouvez monter très vite trois ou quatre étages d'escaliers sans vous arrêter, vous avez sans doute une bonne capacité fonctionnelle. Sinon, c'est une bonne indication que vous avez besoin de plus d'exercice", assure le cardiologue.