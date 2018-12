Obésité : le risque est doublé chez les bébés qui ont consommé trop de lait végétal

Il y a quelques années, des chercheurs suédois ont établi un lien entre la consommation de boissons végétales à l'âge de six mois et un indice de masse corporelle (IMC) élevé à l'âge d'un an. Ces scientifiques ont poursuivi leurs études sur le même groupe d’enfants, plusieurs années après. Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Acta Paediatrica.

Un risque indépendant d’autres facteurs

Cette étude de suivi a porté sur 1 870 enfants suédois. Les données sur leur taille et leur poids ont été enregistrées par les services de santé pour enfants, tandis que les informations sur leur alimentation et leur consommation de boissons ont été fournies par les parents.

Parmi les enfants de cinq ans, 11,6% étaient en surpoids et 2,3% étaient obèses. Le risque de surpoids ou d'obésité était presque le double (1,94) si, à l'âge de 12 mois, les enfants avaient consommé quotidiennement du lait végétal, indépendamment d’autres facteurs. Parmi les autres conditions susceptibles de rendre le surpoids plus probable : l'hérédité, le facteur le plus important, mais aussi le faible niveau d'instruction des parents, leur habitude à fumer et les antécédents d'obésité dans la famille.

Une sur-consommation de boissons végétales

"Les boissons végétales ne sont pas mauvaises en tant que telles", commente Bernt Alm, auteur de l’étude. "Le problème réside dans l'utilisation qui en est faite. Elles ne sont pas considérées comme un repas mais comme un supplément pour compléter d'autres aliments". En Suède, les enfants consomment généralement du lait végétal une à cinq fois par jour à partir de six mois. Dans l’étude, 85% des enfants âgés de 12 mois étaient des consommateurs quotidiens.

Les boissons végétales suédoises se composent de lait, de farine et généralement enrichies en vitamines et en minéraux. "Les boissons végétales sont nutritives, bonnes et sont utilisées depuis des centaines d'années en Suède", explique Bernt Alm. "S'en débarrasser, ce n'est pas une panacée. Mais si, par exemple, l'enfant présente d'autres facteurs de risque de surpoids, telle que l'hérédité, ne pas consommer ces boissons devrait être envisagé".

L’importance d’être attentif à l’alimentation des bébés

Les résultats de cette étude rappellent qu’il faut accorder beaucoup d'importance à la nutrition des enfants en bas âge. Récemment, une étude britannique a démontré que les nourrissons qui bénéficient d’un régime mixte dès 3 mois dorment mieux et plus longtemps que les autres. En France, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) recommande l'allaitement maternel ou le recours à du lait infantile, suffisamment pour couvrir les besoins alimentaires du nourrisson, jusqu'à 6 mois. Passé cet âge, l'alimentation doit être diversifiée.