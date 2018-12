Tabac pendant la grossesse : la vitamine C réduit les dégâts sur les poumons du nourrisson

Le tabac pendant la grossesse peut causer des dégâts multiples. Fausse couche, naissance prématurée, retard de développement… Aussi, le bébé peut avoir des problèmes respiratoires quand il grandit. Selon une nouvelle étude, publiée dans le American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, la vitamine C en supplément peut réduire les dommages causés sur les poumons du nourrisson.

"Fumer pendant la grossesse montre à quel point la nicotine est hautement addictive, et cela affecte de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables", explique le Dr McEvoy, auteur principale l’étude et professeur de pédiatrie à la Oregon Health & Science University.

500 mg par jour de vitamine C

Ainsi en France, 16,6% des femmes enceintes ont fumé plus d’une cigarette par jour pendant leur troisième trimestre de grossesse en 2016, selon une étude de l’Inserm et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Dress). Dans cette étude, 251 femmes enceintes fumant pendant leur grossesse se sont vues assigner, au hasard, soit de la vitamine C, soit un placebo.

Les chercheurs ont découvert que le stress oxydatif provoqué par la consommation de tabac réduisait la quantité d’acide ascorbique -une composante de la vitamine C- dans le corps. Ces niveaux ont augmenté chez les participantes à l’étude qui ont reçu de la vitamine C, à hauteur de 500 mg par jour. Dans une précédente étude, les auteurs avaient montré que 72 heures après la naissance, les bébés de mères fumeuses avaient une meilleure fonction pulmonaire si ces dernières prenaient de la vitamine C.

Il vaut mieux arrêter de fumer

Au cours de l’étude, les femmes enceintes ont bénéficié d’une aide psychologique. Environ 10% d’entre elles ont arrêté de fumer. Aider les futures mères à stopper leur consommation de tabac doit toujours être la priorité selon les chercheurs.

"Bien qu’un supplément de vitamine C puisse protéger, dans une certaine mesure, les poumons des bébés, ces enfants seront toujours plus exposés à l’obésité, aux troubles du comportement et à d’autres problèmes de santé graves", conclue le Dr McEvoy...et les substitut nicotiniques ne sont pas contre-indiqués pendant la grossesse.