Syndrome de fatigue chronique : tout viendrait de votre système immunitaire

Comment le syndrome de fatigue chronique (SFC) s’installe-t-il ? Tout viendrait en fait du système immunitaire, selon une nouvelle étude, publiée dans Psychoneuroendocrinology. Les chercheurs ont étudié les cas de 55 personnes qui suivaient un traitement à l'interféron alpha, utilisé pour combattre l'hépatite C. Beaucoup de patients sous ce traitement développent des symptômes de fatigue chronique, qui peuvent durer jusqu'à six mois.

"Système immunitaire hyperactif"

Sur les 55 personnes testées dans le cadre de l'étude, 18 présentaient des symptômes de fatigue chronique. Les chercheurs ont alors découvert que la réponse immunitaire de ces 18 malades était supérieure à celle des autres patients, même avant le début du traitement. Mais lorsque des symptômes de la fatigue chronique se sont manifestés, les marqueurs du système immunitaire sont revenus à leur niveau normal.



"Pour la première fois, nous avons montré que les personnes atteintes de fatigue chronique ont un système immunitaire hyperactif", se félicite la directrice de l’étude, le Dr Alice Russell. Pour elle, le lien entre les deux manifestations biologiques est surtout manifeste au début du syndrome. "Une meilleure compréhension de la biologie qui sous-tend le développement de la fatigue chronique est nécessaire pour aider les patients souffrant de cette maladie débilitante. Ces résultats permettent de mieux identifier les personnes à risque", concluent les scientifiques.

Symptômes

Le syndrome de fatigue chronique, ou "syndrome des yuppies" (young urban professionals) se déclare brusquement, la plupart du temps chez des personnes de 35 ans environ, souvent très investies dans leurs activités quotidiennes. En plus du système immunitaire, les causes en seraient multiples : une infection (due à un herpès, à une bactérie etc.), troubles psychologiques…



Les symptômes sont les suivants : fatigabilité profonde ; intolérance à la position debout ; survenue de malaises après l'effort ; troubles de la mémoire et de la concentration ; douleurs musculaires et articulaires ; symptômes de type "infectieux" : adénopathies (augmentation du volume des ganglions lymphatiques), pharyngite, fièvre modérée et sensation de "chaud/froid"

.