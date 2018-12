Pourquoi tombe-on plus souvent malade en hiver ?

Alors que nous célébrerons les fêtes de fin d'année d'ici peu, le froid s'est désormais bien installé dans l'Hexagone. Et bien que l'hiver n'arrive pas avant quelques semaines, la saison des rhumes et autres maladies virales, elle, est officiellement ouverte.

Si l'exercice physique, un apport de sommeil suffisant et une alimentation équilibrée aident à se maintenir en bonne santé, les virus hivernaux pourront toutefois avoir raison de vous. Mais pourquoi spécifiquement en hiver ? Voici quelques uns des facteurs les plus courants.

Le stress

Selon Sarah Cook, médecin-cheffe au centre Integra de Toronto sollicitée par nos confrères et nos consoeurs du Huff Post Canada, une bonne gestion du stress aide à se prémunir d'un rhume ou d'une bronchite.

Le mois de décembre représente en effet une période stressante : objectif à atteindre avant la fin de l'année et/ou dossiers à boucler au travail, vacances à préparer, marathon des courses de Noël etc.

Or, comme le souligne le Dr Cook : "À force de ne pas prendre soin de nous, nous sommes en manque de sommeil, pas suffisamment hydratés et nous ne mangeons pas équilibré. Notre système immunitaire étant fragilisé, nous sommes plus sujets aux infections."

La baisse des températures

Quand le froid s'installe, notre premier réflexe est d'allumer le radiateur et de rester confiné dans des espaces clos et mal aérés. Souvent les uns et les unes à proximité des autres.

C'est par exemple le cas dans de nombreux espaces professionnels, où les employés travaillent en open space. Cette promiscuité favorise la transmission des virus d'un corps à un autre, ce qui explique pourquoi quand une personne tombe malade, ses collègues ont de grandes chances d'être contaminés à leur tour.

Un mauvais lavage des mains... et des dents

Quatre Français sur dix déclarent se laver plus souvent les mains dans le but de ne pas tomber malade. Ils ont raison : 80% des bactéries et virus se transmettent par les mains. Mais ça signifie aussi que 6 sur 10 ne se les lavent pas assez…

Il en va de même avec l'hygiène bucco-dentaire : nos bouches sont de vrais nids à bactéries. Or, une inflammation de la bouche fragilise les vaisseaux sanguins et le reste de notre corps qui devient alors moins résistant aux virus qui traînent.

Quelles précautions supplémentaires pour éviter un rhume ?

Pour combattre les virus de l’hiver, il est recommandé de manger des fruits et légumes, riches en vitamine C (kiwi, orange, choux, chou-rave), de s’habiller chaudement en protégeant bien les extrémités (tête, mains et pieds).

Les températures des pièces joue également un rôle important : elles doivent être comprises entre 18 °C et 20 °C afin d’éviter les trop gros écarts de température.