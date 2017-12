Rhume, grippe, angine

Eviter les virus et les infections de l’hiver en 7 points

Nous sommes plus malades en hiver que lorsqu’il fait chaud. En cause les virus… Le point sur les bonnes et les mauvaises initiatives…

Attraper un rhume ou une angine l'hiver est fréquent mais pas inéluctable. Les conseil du Dr Jean-François Lemoine :

Est-ce vrai que nous sommes plus malades en hiver ?

Du moins les bobos sont plus nombreux. Plus d’un Français sur six n’échappe pas aux maux de l’hiver. En cause les virus…

On dit que les microbes n’aiment pas le froid ?

C’est le contraire. Même les très grands froids ne les tuent pas… Ils s’endorment en attendant le réchauffement. C’est comme cela que certains sont restés vivants pendant des centaines d’année. En revanche ils n’aiment pas les grandes chaleurs.

Et puis il y a le phénomène « fête de fin d’année ». Quand la tata de Strasbourg vient faire la fête chez le neveu Parisien avec le tonton de Brest : à la polka des mandibules s’ajoute la valse des virus qui se mettent à voyager partout en France et sautent d’une personne à l’autre au gré des embrassades et des conversations.

Cela explique simplement pourquoi, quand les températures baissent c’est le domaine des rhumes, toux, ou états grippaux…

C’est important de mettre des vêtements bien adaptés au froid ?

C’est important de garder le corps à 37°C, parce que c’est une température que craignent les virus. Le message passe plutôt bien, au détail près qu’il faut faire un effort pour les enfants qui sont trop souvent dehors tête nue. Or je le répète souvent, mais ça marque, un enfant tête nue c’est en proportion la même surface de corps exposé au froid qu’un adulte tores nu ! Ca calme hein ?

J’ajoute que l’organe de la respiration est le nez qui est équipé de vaisseaux sanguins pour réchauffer l’air. Donc un bonnet pour tout le, monde, des gants, de bonnes chaussettes – les extrémités sont fragiles - un foulard qui couvre la bouche. On respire par le nez… et vous pouvez sortir sans crainte à condition de ne pas glisser…

Le lavage des mains est important?

Les français sont quatre sur dix à se laver plus souvent les mains dans le but de ne pas tomber malade. Ils ont raison : 80% des bactéries et virus se transmettent par les mains. Mais ça signifie aussi que 6 sur 10 ne se les lavent pas assez…

Et la vitamine C, elle est très populaire et présente dans les conversations de réveillon ?

C’est apparemment la botte secrète des Français. Ce n’est pas une mauvaise chose mais point besoin de prendre des médicaments, il faut plutôt privilégier beaucoup de fruits et légumes pour combattre les virus de l’hiver. C’est d’ailleurs en deuxième position des stratégies de prévention les plus populaires. Les fruits et légumes sont effectivement riches en vitamine C. La nature étant bien faite, ce sont également des produits de saison : kiwi, orange et mandarine au rayon fruits, poivrons, radis noir, brocoli et chou de Bruxelles au rayon légumes.

Et les recettes de grand-mère comme le grog ?

On peut faire l’apologie du grog puisque tout ce qui permet d’augmenter la température du corps est bon contre les microbes. Mais il faut préciser boisson chaude… parce que l’alcool que l’on met dedans n’apporte rien… d’un point de vue médical !

Et les dizaines de médicaments que l’on trouve chez le pharmacien censés nous aider à passer l’hiver. Sont-ils utiles ?

Cela va surtout aider le pharmacien à passer un bon hiver... Il n’ y a pas de médicaments miracles. Attention à l’armoire à pharmacie familiale… elle comporte plus de pièges que de solution.