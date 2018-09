Virus, infections : comment éviter d’attraper les premiers rhumes ?

Nez bouché et/ou nez qui coule, maux de tête, fièvre, mal de gorge, éternuements et toux : attraper un rhume n’est jamais agréable. Mieux vaut donc prévenir que guérir, et pour cela voici quelques gestes à adopter.

Bien se moucher

Le premier d’entre eux est de bien s’occuper de son nez. Ultra-sensible, c’est lui qui réchauffe l’air, lorsque la température extérieure baisse, afin de protéger les poumons. Il s’occupe également de piéger les poussières et les microbes afin de lutter contre les infections grâce à la muqueuse, une membrane qui secrète le liquide qui nous protège.

Or, cette activité le fragilise et favorise la sécrétion de mucus qui obstruent le nez. Et lorsque la muqueuse est irritée, les virus peuvent plus facilement s’infiltrer. Se moucher régulièrement permet alors de déboucher les narines et d’empêcher le développement des infections comme le rhume. Le sérum physiologique ou les sprays à base d'eau de mer peuvent être utilisés pour bien laver son nez.

Se laver régulièrement les mains

Le rhume est une maladie virale très contagieuse. Il se transmet de deux manières : direct, de personne à personne (par les postillons, les baisers, en parlant, en éternuant ou par les mains), et indirect, par les objets contaminés par d’autres personnes malades (métro, clavier d’ordinateur, couverts…).

Là encore, on est jamais trop préventif, que ce soit pour éviter de tomber malade ou de transmettre sa maladie. Il faut donc se laver régulièrement les mains, utiliser des mouchoirs jetables lorsqu’on éternue ou encore se cacher la bouche quand on tousse. Les Français sont quatre sur dix à se laver plus souvent les mains dans le but de ne pas tomber malade. Ils ont raison : 80% des bactéries et virus se transmettent par les mains.

Bien manger, se couvrir et faire du sport

Autre paramètre important : la température des pièces. Celles-ci doivent être comprises entre 18 °C et 20 °C afin d’éviter les trop gros écarts de température. Les chambres doivent être aérer régulièrement et éviter que l’atmosphère ambiante soit trop sèche.

Enfin, quelques autres règles viennent s’ajouter pour éviter d’attraper froid. Il faut manger des fruits et légumes, riches en vitamine C, pour combattre les virus de l’hiver. Il est nécessaire de s’habiller chaudement et de bien protéger les extrémités (tête, mains et pieds). La pratique du sport présente là aussi des bienfaits en permettant de prévenir les infections respirations hivernales.