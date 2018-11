Des chercheurs identifient 47 virus que l'animal peut transmettre à l'humain

Aux Etats-Unis, un homme de 48 ans a dû se faire amputer des quatre membres. En cause ? Un chien, qui l’a simplement léché. L’animal était porteur de la bactérie Capnocytophaga canimorsus qui peut être responsable d’infections humaines très graves. C’est pour lutter contre ce genre de cas, mais aussi contre des épidémies, qu’une équipe de chercheurs américains a mis au point un modèle. L’étude, publiée dans la revue PLOS One, identifie plusieurs virus qui pourraient être transmissibles de l’animal à l’homme.

La liste des virus transmissibles à l’homme à jour

"Lorsque nous découvrons de nouveaux agents pathogènes que nous considérons comme de nouvelles maladies humaines, ces derniers proviennent souvent d’agents pathogènes qui circulaient déjà chez les animaux", constate John Drake, professeur émérite de recherche en écologie et directeur du Centre pour l’écologie des maladies infectieuses à l’université de Georgie (Etats-Unis).

Le professeur Drake et son équipe ont donc dressé la liste la plus complète à ce jour des virus connus pour infecter les humains et se transmettre entre eux. Leur objectif est aussi de comprendre comment et pourquoi ces virus agissent. Joseph Walker, l’un des chercheurs de l’étude, précise: "Nous cherchions à identifier les caractéristiques des virus associées à la transmissibilité entre humains."

Des points communs dans la transmission d’homme à homme

La liste des virus transmissibles à l’homme en main, les chercheurs ont ensuite analysé les points communs entre ces derniers. Parmi eux, il y a la capacité à infecter les singes, l’absence de lipides autour du virus, ou encore la présence du virus dans le foie, le système nerveux central et les voies respiratoires de l’homme. Ces caractéristiques indiquent en réalité la capacité que peut avoir le virus à survivre dans différents environnements, mais aussi à évoluer. Ainsi, ces traits parviennent à prédire avec précision 84% des virus transmissibles d’homme à homme.

47 virus potentiellement dangereux découverts

Ensuite, les chercheurs se sont penchés sur les virus dont on ignore s’ils peuvent se transmettre à l’homme. Leur objectif était de déterminer leur probabilité de transmission en fonction des différentes caractéristiques listées auparavant. Grâce à ce modèle, ils en ont comptabilisé 47 susceptibles d’être transmis de l’animal à l’homme. Parmi les plus probables de se répandre, il y a par exemple le Carnivore amdoparvovirus 1, le Hendra virus ou encore le Cardiovirus A. Les scientifiques préviennent toutefois que certains virus restent encore inconnus.