Attention, la taille d'un pénis peut diminuer de moitié en hiver

Cette information pourrait en inquiéter plus d’un. En hiver, la longueur du pénis peut diminuer de moitié et perdre jusqu’à 30% de sa largueur. Les testicules sont aussi amenées à disparaître. "Quand il fait froid dehors, votre corps fait tout son possible pour contenir sa chaleur interne et les organes peuvent se contracter. Les vaisseaux sanguins se contractent aussi", explique Amin Brahmbhatt, un urologue américain.

Maintenir l'afflux sanguin au milieu du corps

Cette réaction biologique nous vient du temps où les hommes vivaient dehors, à la merci du climat. Pour lutter contre les basses températures, notre corps est programmé pour conserver la chaleur dès que le thermomètre passe sous les dix degrés. L’organisme capte alors toutes ses ressources pour maintenir l'afflux sanguin au milieu du corps, à l'endroit où se trouvent les organes vitaux.



Pour y parvenir, il diminue le débit sanguin qui alimente les membres périphériques, comme les doigts, les orteils et le pénis (ceci expliquant pourquoi les mains et les pieds sont les premiers à geler quand les températures deviennent très froides). En parallèle, les testicules peuvent se rétracter et remonter à l’intérieur du corps, pour rester bien au chaud.

Vagins d’hiver

A l’inverse, le pénis est plus long et plus large en été. "Plus il fait chaud, plus les vaisseaux sanguins se dilatent, et le flux sanguin augmente. Les corps caverneux se retrouvent élargis, et le pénis devient plus gros", explique Dudley Danoff, urologue et auteur d'un guide sur la santé sexuelle masculine. De ce fait, un pénis devenu tout petit qui se trouve exposé à des fortes chaleurs, comme une bonne douche, retrouve sa taille normale en quelques minutes.



Eté comme hiver, les érections seront aussi de tailles normales. En revanche, plus il fait froid, plus les hommes auront du mal à se mettre au garde à vous. A toutes celles qui ricannent, sachez qu’il existe aussi des "vagins d’hiver". "L’air sec de l’automne et de l’hiver épuise l’humidité de nos corps, laissant notre peau déshydratée et craquelée", explique dans le Sun Mary Burke, ancienne sage-femme et infirmière clinicienne. "Et même si peu de femmes en parlent, nos vagins peuvent aussi entrer en mode de sécheresse pendant cette période, d’autant plus quand on évolue dans des pièces chauffées et donc peu humides", ajoute-t-elle.



Dans une récente recherche, les auteurs sont arrivés à la conclusion que la longueur moyenne d’un phallus en érection allait de 12 à 16 cm. Au repos, sa longueur irait de 7 à 10 cm.