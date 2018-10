Quand l'hypnose est utilisée contre le cancer du sein

Depuis plusieurs années, les hôpitaux ont de plus en plus recours à l'hypnose pour opérer les patients. C'est par exemple le cas du CHU de Grenoble, qui propose aux femmes atteintes d'un cancer du sein de subir leur intervention sous hypnose avec une anesthésie locale.

Une manière efficace de pratiquer les opérations en ambulatoire et de permettre aux patients de récupérer plus vite. Bernadette Donce, anciennement atteinte d'un cancer du sein, en garde un bon souvenir. "Je n'avais pas besoin d'aller en salle de réveil. Je faisais rire tout le monde", raconte l'ancienne patiente à nos confrères de France Info, qui publient un reportage dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein.

Dans cet hôpital, les opérations pratiquées sous hypnose pour traiter un cancer concernent aussi bien les ablations mammaires que les ablations de tumeur. Cette méthode a fait ses preuves dans le domaine du cancer, puisque l'hypnose s'avère également efficace pour accompagner les patients qui suivent une chimiothérapie.

Une meilleure récupération post-opératoire

Également appelée hypnosédation, cette technique thérapeutique consiste à remplacer les médicaments pour détendre le patient et le rendre insensible à la douleur, tout en le maintenant éveillé. Elle est expérimentée à l'Institut Curie depuis 2015 lors d’opérations du cancer du sein, y compris pour des mastectomies partielles et totales, ainsi qu’en chirurgie ORL.

En juin dernier, une équipe de chercheurs français a démontré les bienfaits de l'hypnosédation lorsqu'elle est pratiquée dans le cadre d'une opération. D'après les médecins qui ont dirigé l'étude, les interventions chirurgicales pratiquées sous hypnose permettent non seulement d'apaiser les angoisses et la douleur des patients, mais également d'améliorer la récupération post-opératoire.

En effet, l'hypnose réduit l'utilisation de produits médicamenteux et atténue donc les éventuels effets indésirables liés à l'anesthésie générale (nausées, vomissements, somnolence etc).