Omar Sy, Vianney et d'autres stars rendent hommage à une fillette décédée d'un cancer du cerveau

"Wonder Augustine est partie... Tranquillement au son de sa musique (Dumbo de Vianney), dès les premières notes, son souffle s'est arrêté... J'ai été la première et la dernière personne à te serrer dans mes bras. Le chemin va être difficile sans toi...". La mort de la petite Augustine, foudroyée à 4 ans par un cancer du cerveau, a été annoncée par sa maman ce mardi 9 octobre sur la page Facebook de l’Association Wonder Augustine.

Un gliome infiltrant de haut grade

La fillette était atteinte d'un gliome infiltrant de haut grade, un cancer incurable du cerveau. La maladie, détectée le 3 août dernier, aura eu raison de son courage en à peine plus de deux mois. Le gliome de haut grade est en effet une forme de tumeur cérébrale à évolution rapide. La moitié de tous les malades succombent au cours de l'année du diagnostic, même après un traitement chirurgical et radiothérapique.



L’association Wonder Augustine, dont le nom rappelle que la petite fille adorait Wonder Woman, a médiatisé son combat, devenu viral sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités ont ainsi réagit à l’annonce du décès d’Augustine. "Bon voyage au pays des anges, Augustine. Tu es et resteras une leçon d'amour et de courage pour nous tous", a posté l'acteur Omar Sy. "Ce soir, mon coeur de maman saigne... Pensées pour la famille d'Augustine. Repose en paix petite princesse", s’attriste l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani. "Repose en paix, petite Augustine", lui rend aussi hommage le club de football de Lille.

Je ne connaissais pas Augustine mais pense à elle aujourd’hui. Que son cœur d’enfant ne cesse de rayonner en chacun de nous, et que son courage nous inspire au quotidien.

J’ai eu la chance de croiser des WonderEnfants, ils sont de ceux qui nous élèvent. Merci Augustine ?????????? https://t.co/nzLUI8hLkw — Vianney (@VianneyMusique) 9 octobre 2018

60 000 euros récoltés à ce jour

La page Facebook ainsi que le compte Instagram de l’association sont suivis par des centaines de personnes, connues ou pas, qui multiplient elles aussi les manifestations de soutien. Une cagnotte avait été mise en place par un membre de sa famille quelques jours seulement après avoir appris la maladie d'Augustine. Plus de 60 000 euros ont été récoltés à ce jour.



Les tumeurs cérébrales sont les cancers les plus fréquents chez l'enfant. Les symptômes évocateurs d’une tumeur cérébrale découlent le plus souvent de la pression exercée par la tumeur dans le crâne. Ils dépendent aussi de sa localisation précise. Maux de tête, nausées, vomissements, altération de la vision, problèmes d’équilibre, changement comportemental sont autant de signes pouvant alerter sur le présence d’une masse au niveau du cerveau. Cependant, ces symptômes ne suffisent pas pour établir un diagnostic, seul un examen d’imagerie, voire une biopsie, permettent de dresser le diagnostic précis et d’établir la nature de la tumeur, sa localisation et son degré d'agressivité.