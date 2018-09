Et si le fait d’amasser des centaines, voire pour certains des milliers de clichés souvenirs lors d’une excursion touristique ou d’une fête de famille, avait en réalité l’effet inverse de celui recherché ? Avouez que nous sommes nombreux, avant les fêtes de famille, à craindre la séance diapo des beaux-frères, d’autant que, grâce au numérique, c’est gratuit et qu’il n’y a désormais plus de limites.

Mitrailler n'est bon

Figurez-vous que le fait de mitrailler sans relâche les lieux dont on veut absolument se souvenir, nous ferait paradoxalement perdre la mémoire. Une étude publiée dans la revue Psychological Science, s’est intéressée à l’impact de l’usage de l’appareil photo sur la mémoire des visiteurs d’un musée.

On a demandé à des étudiants d’observer quelques objets, soit en les prenant en photo, soit simplement en les regardant attentivement. Le lendemain de la visite, les chercheurs ont réalisé des tests visant à évaluer la mémoire des étudiants. Au final, ceux qui avaient juste observé les objets avaient de meilleurs souvenirs. Les autres, les photographes, avaient davantage de difficultés à se rappeler de certains détails. Les gens sortent leur appareil photo si rapidement, presque sans y penser, pour capturer un moment, qu’on en est à un point où ils oublient même ce qui se passe juste en face d’eux.

Ces chercheurs ont fait un second test. Ils ont évalué la mémoire des photographes en utilisant le zoom sur un détail, un seul, d’un objet. Résultat, ces volontaires semblaient mieux se rappeler de l’objet en question dans son ensemble, plutôt que du détail sur lequel avait porté leur focus. Cela montre à quel point, l’œil de l’esprit et l’œil de l’appareil sont différents. Quand on regarde avec ses yeux on garde en mémoire incroyablement plus de détails que ceux d’une photo

On peut conclure que, pour garder des souvenirs en mémoire, lorsque l’on amasse de nombreux cliqués numériques comme c’est souvent le cas aujourd’hui, il est absolument nécessaire de les ranger minutieusement et de prendre le temps de les observer attentivement… Sans embêter les autres !