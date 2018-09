Calvitie : le bois de santal peut faire pousser les cheveux. C'est scientifique.

Après l’ingrédient contenu dans les frites de chez McDonald’s, "l'odeur du bois de santal". Alors qu’en France 10 millions d’hommes et 2 millions de femmes sont victimes de calvitie, des chercheurs voient dans ce composé une solution efficace pour faire pousser les cheveux et réduire la chute des cheveux. "L'odeur" du bois de santal pourrait stimuler les follicules pileux du cuir chevelu, la racine des cheveux, via un récepteur olfactif.



Les résultats de cet essai très sérieux sont publiés dans la revue Nature.

Stimulation des cellules de l’épiderme et des cheveux

Lors d’une précédente étude, des chercheurs ont découvert que du bois de santal synthétique faisait croître les kératinocytes. Ce sont les cellules qui forment notre épiderme, et qui peuvent se différencier en follicules pileux dans nos cheveux ou encore nos poils.

Un récepteur olfactif, qui n'existe pas que dans les cellules olfactives, intitulé OR2AT4, est très sensible au bois de santal et c’est grâce à ce dernier que les cellules sont stimulées. Ainsi, les chercheurs de la présente étude ont eu l’idée de tester le bois de santal synthétiques directement sur la racine des cheveux, le follicule pileux. Car le processus de guérison de la peau est le même que pour la croissance de notre chevelure.

Pour l’instant, le bois de santal synthétique seulement est efficace

Les scientifiques anglais et allemands ont prélevé des échantillons de cuir chevelu sur une poignée de volontaires. Ils ont baigné ces derniers dans une solution de bois de santal synthétique pendant six jours. Résultats: au départ il y avait des follicules pileux, c’est à dire des cavités dans lesquelles les poils ou les cheveux prennent naissance. Mais avec le bois de santal synthétique, ces follicules ont produit plus rapidement des cheveux.

De plus, lorsque le récepteur OR2AT4 a été volontairement bloqué, cette croissance s’est arrêtée. À noter que le bois de santal naturel n’a pas le même effet selon les chercheurs. En pratique, les follicules pileux qui fabriquent les cheveux sont stimulés par l'arôme synthétique de bois de santal via le récepteur OR2AT4. Et cette stimulation du follicule aboutit à une accélération de la pousse des cheveux et à une réduction de la mort des follicules pileux.

De nouveaux essais cliniques ont débuté pour étudier les chances concrètes de lutter contre la calvitie, via la stimulation de ce récepteur OR2AT4 sur les follicules pileux. Et qui sait, peut-être que dans quelques temps, les shampooings au bois de santal "anti-calvitie" inonderont les rayons des supermarchés.