Calvitie : les traitements pour stimuler la repousse des cheveux

Perdre entre 50 et 100 cheveux par jour est considéré comme habituel. Au-delà de 150, il faut s’inquiéter. La calvitie est généralement héréditaire, mais l'hérédité passe par la mère et pas par le père : c'est lié au chromosome X.

Ses premiers signes peuvent se manifester dès la vingtaine, sur le dessus de la tête, le front ou les tempes. Si vous êtes concernés, voici quelques solutions pour stimuler la repousse des cheveux.

Les médicaments, utiles mais pas fiables à 100%

Vous pouvez d’abord opter par un traitement médicamenteux. Disponible sans ordonnance, le minoxidil est le traitement le plus utilisé. Au départ, il avait été mis au point contre l’hypertension artérielle. Puis des scientifiques ont constaté qu’il stimulait la pousse des cheveux. En revanche, ces derniers repoussent beaucoup plus fins qu’avant, et il peut donner des baisses de tension à trop forte dose.

Autre médicament possible, celui utilisé par Donald Trump, le président des Etats-Unis : le finastéride. Sous forme de médicament oral, le finastéride était d’abord utilisé pour l’hypertrophie bénigne de la prostate. Il est approuvé depuis 1998 pour traiter la calvitie. Seulement, il fait l’objet d’une surveillance des autorités sanitaires européennes. En cause, ses effets secondaires. Baisse de la libido, troubles de l’érection et troubles de l’éjaculation ont été observés, avant même sa commercialisation. De plus, une vidéo virale révèle que la couverture chevelue de Trump n'est pas aussi épaisse qu'espéré.



Les femmes, aussi concernées par la calvitie, bien que dans une moindre mesure, peuvent utiliser du spironolactone. Cette molécule bloque les hormones qui jouent un rôle dans la chute de cheveux.

La chirurgie, durable mais coûteuse

Il existe également quelques méthodes chirurgicales pour lutter contre la calvitie. D’abord, la microgreffe ou "restauration capillaire". Son principe est simple : prélever des cheveux encore sains, principalement au niveau de la couronne de la tête (ici, on dit qu’ils sont "éternels"), puis les greffer sur les zones dégarnies. Cette technique est très prisée aux Etats-Unis. En 2016, plus de 133 000 personnes y ont eu recours selon la Société internationale de chirurgie de restauration capillaire (ISHRS). Soit 18% de plus que l’année précédente.

Il existe aussi la technique de la bandelette. Le principe consiste à prélever une fine bande de cuir chevelu sur l’arrière du crâne pour réimplanter chaque follicule sur la région à courir. Ces deux types d’opération sont efficaces mais elle nécessitent du temps et de argent. En moyenne, chaque opération dure deux à trois heures et coûtent plusieurs milliers d’euros.

Si toutes ces solutions ne vous conviennent pas, sachez qu’une récente étude démontre en quoi un produit chimique utilisé dans les frites McDonald’s aiderait à la repousse des cheveux.