Un ingrédient des frites McDonald's bon pour lutter contre la calvitie

Un repas chez McDonald's n’est a priori pas un cadeau que l’on fait à sa santé. Les frites pourtant renfermeraient un ingrédient miracle pour lutter contre la calvitie. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs de l’Université de Yokohama au Japon. Le site IFLScience relaie les résultats de leur étude.

Développer la production de follicules pileux

Les scientifiques japonais sont parvenus à faire repousser des poils sur des souris grâce à un ingrédient chimique. Il permet de fabriquer des germes de follicules pileux. Ces cellules permettent de développer les follicules pileux, et ainsi de lutter contre la perte de cheveux et la calvitie. C’est la première fois que ce germe est recréé dans des proportions aussi grandes pendant une étude scientifique. Leur méthode a permis de produire d’un coup 5000 germes de follicules. Ce traitement capillaire serait efficace chez les hommes uniquement.

Des résultats obtenus grâce au diméthylpolysiloxane

L’ingrédient miracle qui a permis aux chercheurs d’obtenir ce résultat est le diméthylpolysiloxane perméable à l’oxygène. Ce produit est mis dans l’huile des friteuses du géant américain du burger. Il évite que l’huile ne mousse et qu’elle soit projetée, ce qui risquerait de causer des brûlures. Ses effets sur la calvitie sont en partie liés au fait que cette substance laisse passer l’oxygène.

Ces résultats ne sont toutefois pas une incitation pour manger plus de burgers McDonald's.. Leurs effets sur la santé cardio-vasculaire, sur le poids, et la glycémie sont, eux, mauvais, et c’est certain.