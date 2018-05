Calvitie: une nouvelle molécule révolutionne la repousse des cheveux

Après des années de recherche et d’essais de traitements, c’est peut-être un médicament initialement conçu pour lutter contre l’ostéoporose qui viendra à bout de la calvitie, ou alopécie androgénétique.

Actuellement, seuls deux médicaments sont disponibles sur le marché pour traiter la calvitie masculine : le minoxidil et le finastéride. Cependant, en plus de leurs effets secondaires, tous deux produisent des résultats décevants de repousse des cheveux, contraignant les patients à se tourner vers la greffe pour recouvrer leur chevelure.

Un projet de doctorat dirigé par le Dr Nathan Hawkshaw s’est intéressé au développement de nouvelles façons de stimuler la croissance des cheveux humains, avec l’espoir de trouver un nouveau traitement de la calvitie. Ses travaux ont été publiés dans la revue PLOS Biology.

Rattachés au centre de recherche en dermatologie de l'Université de Manchester, en Angleterre, le Dr Hawkshaw et son équipe ont commencé par analyser un médicament immunosuppresseur connu depuis longtemps pour provoquer la croissance des cheveux en tant qu'effet secondaire : la cyclosporine A (CsA).

Fréquemment utilisée depuis les années 1980, la cyclosporine A empêche les rejets de greffe et les maladies auto-immunes. Ce médicament présente souvent des effets secondaires graves ou impressionnants. Parmi eux, la pousse de cheveux cosmétiquement indésirables.

L'équipe de chercheurs a procédé à une analyse complète de l'expression génique de follicules pileux isolés du cuir chevelu humain traités à la CsA. Il s’est avéré que la CsA réduit l'expression de SFRP1, une protéine inhibant le développement et la croissance de nombreux tissus, y compris les follicules pileux.

Inédite, l’étude menée par l’équipe du Dr Hawkshaw a mis en lumière un mécanisme d'action complètement nouveau de cet immunosuppresseur ancien et largement utilisé. Elle révèle aussi que le mécanisme inhibiteur de SFRP1 n’a aucun lien avec les activités immunosuppressives du CsA. Cela fait de la protéine SFRP1 une nouvelle cible thérapeutique très prometteuse pour les stratégies de lutte contre la perte de cheveux.

Mais les travaux des chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi découvert qu'un composé développé à l'origine pour traiter l'ostéoporose, appelé WAY-316606, cible le même mécanisme que la CsA, en s'opposant spécifiquement au SFRP1. Utilisé de manière externe, WAY-316606 a amélioré efficacement la croissance des cheveux humains de la même manière que la CsA, mais sans ses effets secondaires.

"Grâce à notre collaboration avec un chirurgien local spécialisé en transplantation capillaire, le Dr Asim Shahmalak, nous avons pu mener nos expériences avec des follicules pileux du cuir chevelu qui avaient été généreusement donnés par plus de 40 patients et qui ont ensuite été testés dans des cultures d'organes", explique le Dr Hawkshaw. "Cela rend notre recherche cliniquement très pertinente, car de nombreuses études de recherche sur les cheveux n'utilisent que la culture cellulaire."

