La maladie de la langue noire chevelue : une infection rare et étonnante

Après la maladie de la langue bleue chez les animaux, voici celle de la langue noire et chevelue chez les humains. C’est une infection rare qui touche entre 0,6% et 13% de la population selon les régions. Pour le docteur Yasir Hamad, professeur adjoint d’une faculté de médecine à Saint-Louis (Missouri) aux Etats-Unis, c’est une première en dix ans de carrière. Il relate cette histoire dans le New England Journal of Medicine.

Un antibiotique en cause

La malchanceuse est une femme de 55 ans. Après un violent accident de voiture qui lui a causé de graves blessures aux deux jambes, une infection s'est développée. Elle s'est alors mise à suivre un traitement antibiotique. Une semaine après le début de ce traitement, la patiente s’est plainte de nausées et d’un mauvais goût dans la bouche. En plus de quoi, sa langue est devenue noire.

Selon le docteur Hamad, ces symptômes sont dues à la minocycline, un antibiotique qui appartient à une classe d'antibiotiques associée à la maladie. Celle-ci se caractérise par une "pousse anormale des papilles qui parsèment l’organe". Des papilles qui font entre 12 et 18 millimètres contre moins de un millimètre habituellement. Ces papilles captent alors des particules de nourriture microscopique qui entraînent une prolifération de bactéries et une coloration anormale de la langue.

Une maladie sans gravité

Côté positif, la maladie de la langue noire chevelue n'est pas douloureuse et bénigne. De plus, elle n’a pas de séquelle à long terme si elle est traitée rapidement. La patiente a ici retrouvé une coloration normale de sa langue après quatre semaines et un changement de médication.

Les antibiotiques ne sont pas les seuls motifs d'apparition de cette maladie. D’autres facteurs peuvent l'entraîner, notamment une mauvaise hygiène buccale, l'utilisation de tabac ou de bains de bouche irritants.