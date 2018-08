La meilleure clinique de France est à Rennes

Être le meilleur et le rester, c’est un état d’esprit qui sied à la clinique Saint-Grégoire au nord de Rennes en Bretagne. Pour la neuvième fois consécutive, l’établissement est en tête du classement annuel des meilleurs établissements hospitaliers réalisé par le magazine Le Point. Le CHU de Rennes est en neuvième place du classement des hôpitaux publics.

Quelles sont les meilleures cliniques françaises ? En haut du classement se trouvent :

- Le CH privé Saint-Grégoire @PoleSanteOuest

- L'hôpital privé du Confluent @GroupeConfluent

- La polyclinique de #Courlancy



Le classement complet >> https://t.co/JZl61CeEDy #PalmarèsHC pic.twitter.com/0XOAZ6PCHA — Le Point (@LePoint) 23 août 2018

Un établissement hyperspécialisé

Cela fait 21 ans que l’hebdomadaire réalise chaque année un classement parmi 1400 établissements hospitaliers publics et privés. La première place de la clinique de Saint-Grégoire est une fierté pour son directeur, Nicolas Bioulou, interrogé par Ouest-France : " être premier, c'est une chose, le rester neuf ans de suite, c’est plus difficile! ". Pour réaliser ce classement, Le Point évalue différents critères sur 44 activités proposées. Le CHU de Saint-Grégoire est en première place pour la chirurgie maxillo-faciale et très bien classé pour notamment la chirurgie de l’obésité, du pied et de l’audition. L’hyperspécialisation fait partie des spécificités de l’établissement qui dispose par exemple de 21 chirurgiens orthopédistes avec chacun leur spécialité.

Rennes, une ville bien classée

Si la clinique de Saint-Grégoire peut difficilement être égalée, le CHU de Rennes n’a pas à rougir de son classement, l’établissement est neuvième et premier en ce qui concerne la chirurgie cardiaque, celle de la carotide et l’adénome de la prostate.

Toulouse en tête des CHU

C’est le CHU de Toulouse cette année qui est classé en tête des meilleurs hôpitaux publics, suivi par Bordeaux, Lille, et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg. L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière est classé cinquième. Le succès de certains établissements dans ce classement n'enlève rien aux difficultés rencontrées par les praticiens hospitaliers ces derniers temps. En juin dernier, 175 médecins ont écrit une lettre ouverte au premier ministre Edouard Philippe pour alerter sur le manque de moyens dans les hôpitaux.