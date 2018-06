175 médecins dénoncent le manque de moyens des hôpitaux dans une lettre ouverte à Edouard Philippe

Les médecins ne peuvent plus remplir "leur mission de service public" par manque de moyens, et alertent sur une "mise en danger de la vie d’autrui". Ils sont 175 à le signaler dans une lettre ouverte à l’attention du Premier ministre Edouard Philippe. Ces professionnels, qui exercent en libéral ou à l’hôpital, veulent être reçus à Matignon.

Des décès qui ne sont pas des "faits isolés"

"Nous vous alertons sur une mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Mise en danger de la population qui s'adresse à nous, et mise en danger des professionnels qui doivent remplir cette tâche sans en avoir les moyens", soulignent ces professionnels qui considèrent que les "décès médiatisés survenus récemment" ne sont pas des "faits isolés". Au contraire, ils sont selon eux, les "signes patents de la dégradation nationale des services hospitaliers". Plusieurs affaires ont fait la Une comme la mort de Naomi Musenga, décédée après avoir appelé le Samu de Strasbourg pour des douleurs abdominales en décembre dernier.

Une lettre restée sans réponse depuis septembre

Les médecins signataires veulent que la réduction des moyens au sein de l’hôpital cesse et demandent à "stopper immédiatement toute fermeture de lit, suppression de poste soignant" et "d’embaucher du personnel formé ou à former au plus vite". Cette lettre fait suite à une première missive envoyée en septembre dernier à Agnès Buzyn par 1 350 médecins hospitaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, restée sans réponse.

La mobilisation dans les hôpitaux ne faiblit pas ces dernières semaines. Samedi dernier, les personnels des maternités de proximité ont manifesté pour défendre leurs établissements soumis à des restrictions budgétaires et parfois menacés de fermeture.