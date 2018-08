Etats-Unis : des chercheurs ont étudié 128 parties du cerveau pour comprendre le vieillissement

C’est une étude d’une très grande ampleur que viennent de mener des scientifiques américains : l’analyse grâce à l’imagerie médicale de plus de 62454 scans du cerveau de 30 000 individus âgés de 9 mois à 105 ans ! Cette étude a utilisé l’imagerie médicale TEMP (tomographie par émission monophotonique) pour tenter de comprendre les trajectoires de vieillissement dans le cerveau et les troubles cérébraux communs déterminants un vieillissement anormalement accéléré.

128 régions du cerveau analysées

Les chercheurs issus de différentes cliniques et universités de la Côte Ouest, ont étudié 128 parties du cerveau pour déterminer grâce aux scanners, l’âge du patient (âge biologique) et pouvoir le comparer ensuite à son âge réel (âge chronologique). La différence entre les deux âges permettait alors d’évaluer un potentiel vieillissement accéléré. Les médecins ont examiné les scanners de neuro-imagerie des patients d’une grande clinique psychiatrique, qui présentaient différents troubles psychiatriques comme la schizophrénie, la bipolarité ou encore le trouble du déficit de l’attention.

Pour George Perry, PhD, scientifique en chef du Brain Health Consortium de l'Université du Texas à San Antonio : "Il s'agit de l'une des premières études d’imagerie sur la population, essentielle pour répondre à la question de la structure et des fonctions cérébrales pendant le vieillissement. L'impact des facteurs modifiables et non modifiables du vieillissement cérébral sera utile pour comprendre comment maintenir les fonctions cognitives".

Le cannabis, l’alcool et certaines maladies mentales favorisent le vieillissement prématuré du cerveau

Parmi les causes qui peuvent favoriser un vieillissement accéléré de l’âge chronologique, on retrouve d’abord les troubles psychologiques. Ainsi, on constate chez les schizophrènes un vieillissement prématuré de 4 ans, le trouble bipolaire lui expose à une accélération du vieillissement de 1,6 ans tandis qu’on parle d’un vieillissement de 1,4 ans pour le trouble du déficit de l’attention.

D’autres comportements sont aussi mis en cause dans le vieillissement prématuré comme l’abus d’alcool (0,6 ans) ou de cannabis (2,8 ans). Le psychiatre et auteur principal de cette étude, Daniel G. Amen, a déclaré "qu’un meilleur traitement de ces troubles peut ralentir ou même arrêter le processus de vieillissement du cerveau."

Il précise également que "la découverte de l'abus de cannabis était particulièrement importante, car notre culture commence à considérer la marijuana comme une substance inoffensive." Pour lui " Cette étude devrait inciter à réfléchir à ce sujet…" En effet alors que de plus en plus de pays légalisent l’usage thérapeutique du cannabis, ses méfaits sur le cerveau restent réels.