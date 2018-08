Alimentation, psoriasis, diabète... : ce que disent vos ongles de votre santé

Il arrive parfois que nos ongles présentent des petits bobos. Rassurez-vous la plupart du temps ils sont anodins et liés à des carences. Montre moi tes ongles, je te dirai ce que tu as !

Des facteurs liés au mode de vie et à l’alimentation

Striures blanches, ongles cassants ou qui se dédoublent : ces maux sont souvent liés au mode de vie et à l’alimentation. Les ongles fissurés ou cassants sont, par exemple, fréquemment le résultat d’une mauvaise alimentation, tout comme les ongles mous qui indiquent une carence en protéine, les ongles tachés de blanc (appelés aussi leukonychia) qui dénotent un manque de calcium ou de vitamine C ou encore les ongles striés qui sont liés au manque de silice et de fer.

Bonne nouvelle : pour tous ces problèmes, la reprise d’une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène devraient suffire à vous faire retrouver la beauté de vos mains.

Les ongles jaunes, eux sont la plupart du temps liés à la consommation de tabac où à la pause de vernis régulière, ils peuvent cependant aussi être le symptôme d’une pathologie plus grave : le psoriasis, le diabète, la jaunisse, la tuberculose, la sinusite ou les problèmes de thyroïde, en quel cas il vous faudra alors consulter.

Souvent mal diagnostiqué, selon l’association France Psoriasis, le psoriasis de l’ongle peut lui aussi donner un aspect particulier à vos ongles avec des altérations à la surface, une coloration orangée ou un décollement de l’ongle. Il se soigne cependant la plupart du temps par des traitement locaux à base de dermocorticoïdes, d'injection de corticoïdes ou encore grâce aux traitements UV.

Enfin, les métiers manuels, le fait de passer beaucoup de temps les mains dans l’eau où, tout simplement, la vieillesse sont aussi des aléas liés à votre mode de vie et qui se ressentent sur vos ongles.

Quand consulter un médecin ?

Même si les petites anomalies des ongles sont souvent inoffensives, si les symptômes perdurent malgré une bonne hygiène et une alimentation variée : il est conseillé d’aller consulter un médecin.

Le site américain Médical News Today recommande par exemple de consulter un médecin en cas d'inquiétudes pour l’un des symptômes suivants : changement de la forme, de l’épaisseur ou gonflement de l’ongle, décoloration de l’ongle, rougeur, douleur ou saignement autour des ongles, ou encore décollement de l’ongle de la peau.

Une tâche noire sur l’ongle, si vous n’avez pas subi de choc précédemment, n’est jamais bon signe non plus. Cela peut être lié à un mélanome malin. "Il se soigne comme un cancer de la peau. Il faut être vigilant car même si il est moins répandu, il peut être dangereux", rappelle le dermatologue Mostefa Rafaa, interrogé pour Femme Actuelle.

Comment prendre soin de ses ongles ?

Pour avoir de belles mains, outre l’alimentation, il est donc nécessaire d’adopter des règles d’hygiènes et de beauté simples et régulières.

Parmi, elles, le fait de se couper les ongles après le bain ou la douche quand ils sont bien mous, de les couper droits, en arrondissant doucement les pointes et en laissant ses cuticules, protectrices pour l’ongle. Il est également important de bien penser à s’hydrater les ongles, partie que l’on a tendance à oublier lorsque l'on hydrate ses mains. Enfin, il faut également éviter l'utilisation à long terme du vernis à ongles, des dissolvants et des faux ongles et ne se rendre que dans des salons de manucure certifiés !