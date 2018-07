C'est prouvé, boire de la tequila renforce vos os

L'été est la période propice aux dégustations de cocktails bien frais au bord de la piscine. Si vous ne jurez que par les margaritas ou les tequila sunrise, vous avez fait le bon choix*. Une récente étude menée au Centre de recherche et d'études avancées (Cinvestav) au Mexique et parue dans Science Daily a en effet démontré que la tequila aide à rester en bonne santé. À condition, bien sûr, d'en consommer avec modération.



Plus précisément, c'est l'agave bleue, plante à partir de laquelle cet alcool fort originaire du Mexique est fabriqué, qui possèderait des vertus thérapeutiques, notamment celle de renforcer les os. En effet, les réserves glycémiques (fructanes) de cette plante permettraient de mieux absorber le calcium et le magnésium, minéraux indispensables pour le maintien de la santé des os.

"Les fructanes de l'agave bleue favorisent la formation de nouveaux os, même en présence d'ostéoporose", affirme le Dr Mercedes López, auteure principal de l'étude. Pour parvenir à ces conclusions, l'équipe du Dr Lopez a réalisé des tests sur des souris femelles à qui on a retiré les ovaires afin d'y introduire de l'ostéoporose. L'étape suivante a consisté à administrer des fructanes d'agave dans ces souris. Huit semaines plus tard, un échantillon de fémur a été prélevé afin de mesurer l'absorption des minéraux et de l'ostéocalcine, une protéine qui favorise la fixation du calcium et donc la croissance des os.

Une alternative au traitement de l'ostéoporose

Au terme de l'expérience, les rongeurs ont synthétisé près de 50% d'ostéocalcine supplémentaire grâce aux fructanes de l'agave qu'ils avaient ingérées. Le diamètre des os de ces souris était également plus élevé que les autres, notent les chercheurs. Le Dr Lopez voit dans ces résultats la possibilité de développer une alternative dans le traitement de l'ostéoporose, maladie qui, selon les dernières statistiques de l'International Osteoporosis Foundation, touche 200 millions de personnes dans le monde entier.

Un alcool pauvre en calories

Renforcer le capital osseux n'est cependant pas la seule vertu thérapeutique associée à la tequila : en effet, les agavines (sucres naturels contenus dans cette plante) augmentent la sensation de satiété et réduisent le taux de sucre dans le sang. La tequila compte par ailleurs parmi les alcools les plus diététiques, puisqu'un shot de tequila (environ 40ml) contient en moyenne 60 calories, soit 100 de moins que dans un verre de vin blanc.

*La rédaction de Pourquoi Docteur n'encourage pas ses lecteurs à consommer de l'alcool, mais les informe de faits récents avérés. L'abus d'alcool reste très dangereux pour la santé physique, psychologique et psychique.